Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa young man threatened to kill a 75 year old woman by showing her a pistol and raping her shameful crime
शर्मनाक: 75 साल की महिला को तमंचा दिखा युवक ने किया रेप, जान से मारने की दी धमकी

शर्मनाक: 75 साल की महिला को तमंचा दिखा युवक ने किया रेप, जान से मारने की दी धमकी

संक्षेप:

शराब के नशे में धुत गांव का ही एक युवक घर में घुस गया और महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया, तो युवक ने तमंचे से डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार की सुबह घटना की जानकारी देखरेख करने वाले परिवार के लोगों को दी।

Dec 23, 2025 08:13 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बागपत (बिनौली)
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक बेहद शर्मनाक वारदात हुई है। यहां बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने घर पर सो रही 75 वर्षीय वृद्धा के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पीड़ित वृद्ध महिला का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है। उधर, गांव में हर कोई इस घटना से हैरान रह गया है। मां से भी ज्यादा उम्र की महिला के साथ रेप की इस वारदात के बारे में जो भी सुन रहा है उसकी आंखे शर्म से झुक जा रही हैं। लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृद्धा का बड़ा बेटा मेरठ में रहता हैं और छोटा बेटा मानसिक रूप से बीमार होने के चलते गांव में इधर-उधर घूमता रहता हैं। वृद्धा अपने घर पर अकेली रहती हैं। पड़ोस का एक परिवार उसकी देखभाल और उसे भोजन कराते हैं। सोमवार की रात में वृद्धा अपने घर पर अकेली सो रही थी।

ये भी पढ़ें:प्रॉपर्टी खरीदने का आने वाला है बढ़िया मौका, जान लीजिए योगी कैबिनेट का ये फैसला

इसी दौरान शराब के नशे में धुत गांव का ही एक युवक घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। वृद्धा ने विरोध किया, तो युवक ने तमंचे से डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

वृद्धा ने मंगलवार सुबह घटना की जानकारी देखरेख करने वाले परिवार के लोगों को दी। इस पर उन्होंने थाने पर आरोपी युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक मनीष उर्फ गुल्ल को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूूज: यूपी में यहां बनेगा 76 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे

इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि प्राप्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए वृद्धा के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद वृद्धा को मेडिकल परीक्षण के लिए बागपत भेजा गया हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |