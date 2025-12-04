Hindustan Hindi News
भाई को लोकेशन भेज युवक ने खुद को मारी गोली, कर्ज से परेशान होकर उठाया कदम

संक्षेप:

यूपी के आगरा में भाई को अपने लोकेशन भेजकर युवक ने खुद को गोली मार ली है। घटना से पहले फोनकर घर पर सूचना भी दी। इससे लोग घबरा गए। कर्ज से परेशान होकर युवक ने खौफनाक कदम उठाया है। घायल अवस्था में युवक पुलिस चौकी के पास सर्विस रोड पर पड़ा मिला।

Thu, 4 Dec 2025 06:48 AMYogesh Yadav आगरा, मुख्य संवाददाता
आगरा में शाहदरा पुलिस चौकी (ट्रांस यमुना) के पास बुधवार शाम एक युवक ने अपनी कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया। गोली मारने से पहले युवक ने अपने भाई को फोन किया। उससे कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। खुद को मार रहा हूं। मेरी बॉडी उठा ले जाना। इसके बाद अपनी लोकेशन शेयर की। घरवाले मौके पर पहुंचे तो युवक गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिला। उसे भर्ती कराया गया है।

घटना शाम करीब पांच बजे की है। इंस्पेक्टर एत्मादुद्दौला देवेंद्र दुबे ने बताया कि यमुना ब्रिज निवासी राहुल राठौर की रामबाग पर पेटीज की दुकान है। शाम को दुकान से निकलने के बाद उसने अपने भाई विवेक को फोन किया। उसे बताया कि खुदकुशी करने जा रहा है। अपनी लोकेशन शेयर की। घरवाले घबरा गए। जब लोकेशन पर पहुंचे तो राहुल लहूलुहान हालत में मिला। परिजन उसे उठाकर गोयल सिटी हॉस्पिटल में ले गए। गोली उसकी कनपटी में फंसी हुई है। हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस को छानबीन में पता चला कि राहुल राठौर ने किसी फाइनेंस कंपनी से कर्जा लिया था। 20 हजार रुपये की किश्त जमा करता था। कर्ज की वजह से परेशान था। पेटीज के काम में इतनी कमाई नहीं थी। पुलिस को तमंचा घटना स्थल पर ही मिला। उसे कब्जे में लिया है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि राहुल ने किससे कितने कर्जा लिया था। अब तक कितने रुपये चुका हुआ है। घटना के बाद से घरवाले सदमे में हैं। ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें राहुल की चिंता सताए जा रही है। वह महज 25 साल का है। राहुल ने भाई को लोकेशन भेजने के बाद ही खुद को गोली मार ली थी। गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग घबरा गए थे। किसी को उस समय तक यह भी नहीं पता था कि युवक कौन है। घरवाले गोली चलने के करीब दस मिनट बाद मौके पर पहुंचे थे। राहुल को उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले गए।