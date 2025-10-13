मुख्यमंत्री आवास के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से था नाराज

लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास उस समय हड़कंप मच गया जब बाराबंकी जिले के एक व्यक्ति ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर कथित रूप से आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और इसकी सूचना थाने में दी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास एक व्यक्ति ने कथित रूप से आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया और आनन-फानन में इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक एक केस में आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से नाराज था।

बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित उजारबारा का रहने वाले शिवम कुमार ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास के नजदीक विक्रमादित्य मार्ग चौराहे के पास करीब साढ़े 10 बजे खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर कथित तौर पर आग लगा ली। हालांकि गनीमत यही रही कि मौके पर कुछ लोग मौजूद रहे जिन्होंने कैसे भी करके आग बुझाई। उधर, सूचना मिलने पर गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के बंदरिया बाग पुलिस चौकी के प्रभारी उप-निरीक्षक आदित्य सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गए।