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थाने में बिगड़ी युवक की तबीयत, अस्पताल के रास्ते में मौत; चाचा से झगड़े में हुआ था घायल

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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गांव में चाचा-भतीजे के बीच हुई मारपीट में घायल युवक की सोमवार को थाने पर तबीयत बिगड़ गई। पुलिस युवक को सीएचसी ले गई। वहां युवक की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस युवक को अस्पताल ले जा रही थी लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।

a young man s health deteriorated at police station died on way to hospital
थाने में बिगड़ी युवक की तबीयत, अस्पताल के रास्ते में मौत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक युवक की तबीयत थाने में अचानक बिगड़ गई। पुलिस युवक को आनन-फानन में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर ले गई। वहां युवक की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद पुलिस युवक को जिला अस्पताल के लिए ले जा रही थी लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

घटना, गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव की है। गांव में चाचा-भतीजे के बीच हुई मारपीट में घायल युवक की सोमवार को थाने पर तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस उसे मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी पिपरौली लेकर पहुंची। वहां के डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया मगर रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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उसका मल्हीपुर निवासी 35 वर्षीय विश्वजीत सिंह पुत्र स्व. घनश्याम सिंह का तीन दिन पहले पुरानी रंजिश को लेकर अपने चाचा रमेश सिंह और उनके बेटे सचिन सिंह से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान हुई मारपीट में विश्वजीत घायल हो गया था। उसने गीडा थाने में तहरीर देकर शिकायत की थी। सोमवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया था। पुलिस के अनुसार, थाने में मेडिकल कराने के लिए पेपर तैयार हो रहा था। इसी दौरान थाने के शौचालय में विश्वजीत की अचानक तबीयत खराब हो गई।

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इसके बाद पुलिस तत्काल उसे डाक्टरी परीक्षण के लिए सीएचसी पिपरौली लेकर पहुंची। उसकी हालत गंभीर देखते हुए सीएचसी के डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जांच के बाद वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। विश्वजीत पांच वर्षीय बेटे का पिता था। उसकी पत्नी और बेटा फिलहाल बिहार स्थित ननिहाल में हैं।

प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि युवक ने मारपीट की तहरीर दी थी। थाने पर तबीयत खराब होने के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी भेजा गया था। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. शिवानंद मिश्रा ने बताया कि सीएचसी गेट पर युवक की तबीयत बिगड़ी थी। उसे अचेत अवस्था में रेफर किया गया था। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में दो लोग हिरासत में हैं। पीएम रिपोर्ट से मौत की वजह सामने आएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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