ससुराल जा रहे युवक को चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला, कोतवाल हटे; दरोगा-सिपाही सस्पेंड

पैदल ही ससुराल जा रहे युवक हरिओम को बुधवार की रात ग्रामीणों ने चोर समझकर लाठी, डंडा और बेल्टों से पीटकर मार डाला। युवक की हत्या कर शव गांव से कुछ दूर स्थित नहर के पास फेंक दिया। इस मामले में एसपी ने कोतवाल को हटाकर अपराध शाखा से संबद्ध कर दिया है। हल्का दरोगा, दो सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है।

Ajay Singh संवाददाता, रायबरेलीSun, 5 Oct 2025 02:36 PM
उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में पैदल ससुराल जा रहे युवक हरिओम को बुधवार की रात ग्रामीणों ने चोर समझकर लाठी, डंडा और बेल्टों से पीटकर मार डाला। युवक की हत्या कर शव गांव से कुछ दूर स्थित नहर के पास फेंक दिया। गुरुवार सुबह पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने पर एसपी ने कोतवाल को हटाकर अपराध शाखा से संबद्ध कर दिया है। वहीं हल्का दरोगा और दो सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। लोगों का कहना है कि रात की गश्त के दौरान यदि पुलिस वास्तव में विजिट करती तो निश्चित ही हत्यारोपी, शव को फेंक नहीं पाते या फिर मौके पर ही पकड़े जाते। पुलिस ने मौके से पुलिस ने कई टूटी हुई बेल्ट और डंडे बरामद किए हैं। युवक की पिटाई का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने केस दर्ज करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर के तारवती का पुरवा गांव के रहने वाले 38 वर्षीय युवक हरिओम पुत्र गंगादीन की ससुराल ऊंचाहार कस्बे के नई बस्ती में थी। मृतक की पत्नी कस्बे में ही स्थित एक बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पद पर संविदा पर तैनात है। परिजनों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे। इसलिए पत्नी अपने पिता के घर ही रह रही थी। कभी-कभार हरिओम अपनी ससुराल जाता था। बीते बुधवार को देर रात अपने घर से निकला और पैदल ही ससुराल आ रहा था। इसी दौरान उसके साथ यह घटना घटी।

लोगों ने उसे चोर समझकर उसके साथ बेरहमी की हद कर दी। वायरल हो रहे वीडियो में युवक के कपड़े उतारकर पिटाई की जा रही है। इसमें वह ग्रामीणों से बार-बार कह रहा है कि वह चोर नहीं है। वह अपनी ससुराल जा रहा है, लेकिन आक्रोशित युवकों ने उसकी एक नहीं सुनी। सूचना पर गुरुवार सुबह पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर पुलिस ने शिनाख्त करते हुए मामले में छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया।

ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने वाले दो गिरफ्तार

वहीं, अमावां मिल एरिया थाने की पुलिस ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर दहशत फैलाने वाले लखनऊ और सीतापुर जिले के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरा भी बरामद किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया। मिल एरिया थाना क्षेत्र के पीएसी कॉलोनी के पास ड्रोन कैमरे उड़ने की खबर पुलिस को मिली। इस सूचना पर थाना प्रभारी अजय कुमार राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने वाले दोनों युवकों को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों युवकों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ड्रोन कैमरे उड़ाने की बात कबूल की। युवकों ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने फ्लिपकार्ट से ड्रोन कैमरे मंगाए थे।

ऊंचाहार कोतवाल हटे, हल्का दरोगा और दो सिपाही सस्पेंड

हरिओम हत्याकांड में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में आई है। एसपी ने मामले में ऐक्शन लेते हुए पहले थानाध्यक्ष को हटाकर अपराध शाखा से संबद्ध कर दिया। उसके कई घंटों बाद हल्का दरोगा और और सिपाहियों को निलंबित कर दिया। एसपी की कार्रवाई से साफ हो गया कि हत्या आरोपियों के साथ ही पुलिस की लापरवाही भी पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रात्रि की गश्त के दौरान अगर पुलिस विजिट करती तो निश्चित रूप से हत्यारोपी शव को फेंक नहीं पाते। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ गोपनीय जांच चल रही है। इसमें अगर दीवान से लेकर अन्य पुलिस कर्मी दोषी पाए जाएंगे तो सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एसपी की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया।

मौत से पहले हरिओम को दी थीं गंभीर चोटें,डॉक्टर भी दंग

चोर समझकर ग्रामीणों के द्वारा युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि शरीर की पूरी हड्डियां चूर-चूर हो चुकी थीं। वहीं पेट के अंदर भी गहरे घाव मिले। ग्रामीणों ने बड़ी ही क्रूरता से एक बेगुनाह युवक को पीट-पीटकर मार डाला।

