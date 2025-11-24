Hindustan Hindi News
a young man had gone to police station to abduct a minor girl her body was found in a pond a day later
नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में थाने गया था युवक, एक दिन बाद तालाब में मिली लाश

संक्षेप:

रात करीब दस बजे चकवा ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड ने फोन कर पुलिस को सूचना दी कि तालाब के किनारे पर किसी का बेल्ट, आधार कार्ड, सुसाइड नोट और पैंट पड़ा है। इसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। आधार कार्ड से सूर्यभान के रूप में युवक की पहचान हुई। रात में पुलिस टीम ने तालाब पर निगरानी रखी।

Mon, 24 Nov 2025 11:56 AMAjay Singh संवाददाता, भदोही
उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र के चकवा महावीर मंदिर स्थित तालाब में रविवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एक दिन पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। शनिवार शाम कोतवाली से बिना किसी को बताए युवक निकल गया था। ऐसे में सुबह शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। मामला संज्ञान में आते ही घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई। एसपी के मुताबिक मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के मवैया हरदोपट्टी गांव निवासी 23 वर्षीय सूर्यभान यादव पुत्र संजय यादव को दो दिन पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया गया था। इस बीच वह बिना बताए शनिवार शाम कोतवाली से निकल गया था। रात करीब दस बजे चकवा ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड ने फोन कर पुलिस को सूचना दी कि तालाब तट पर किसी का बेल्ट, आधार कार्ड, सुसाइड नोट और पैंट पड़ा है। जानकारी होते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। तालाब के किनारे पर पड़े आधार कार्ड को देखा गया तो सूर्यभान के रूप में पहचान हुई। रात में पुलिस टीम तालाब पर निगरानी रखे रही। सुबह करीब सात बजे गोताखोर बुलाकर तालाब में खोजबीन करने पर युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर मवैया हरदोपट्टी गांव में गोपीगंज, कोइरौना, ज्ञानपुर समेत कई थानों की पुलिस टीम पहुंच गई।

सुसाइड नोट में लगाया है ये आरोप

बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिजनों से पूछताछ की। उधर, एसपी अभिमन्यु मांगलिक की माने तो मृतक युवक पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप था। 19 नवंबर को पीड़िता बरामद भी हो गई थी। पीड़िता का मेडिकल, बयान आदि साक्ष्य को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया था। वहीं सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया कि लड़की के परिजनों द्वारा आए दिन परेशान करने के कारण उसने आत्महत्या का कदम उठाया है। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों से संपर्क किया गया। गोताखोर द्वारा निकाले गए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय ने सुसाइड नोड और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत किया है। जांच में जो भी दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है।

पीड़ित परिजनों ने लगाया भगाने का आरोप

मृतक के पिता संजय ने बताया कि मैं हल्का एसआई को दो दिन पहले अपने बेटे से पूछताछ के लिए सौंपा था। शनिवार शाम कोतवाली से उसको भगा दिया गया। ऐसे में मेरे बेटे की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। मामले की गहनता से जांच सख्त कार्रवाई की जाए।

पीड़ित परिजनों का विलाप सुन नम हुई आंखें

क्षेत्र के मवैया हरदोपट्टी गांव में रविवार को युवक का शव मिलते ही पीड़ित परिजनों में कोहराम मच गया। घर वालों का बिला सुन लोगों की आंखें नम हो जा रही थी। बेटे की मौत से पिता संजय पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं मृतक की माता छब्बी देवी रोते-रोते अचेत हो जा रही थी।

गांव में बना रहा पुलिस टीम का चक्रमण

क्षेत्र के मवैया हरदोपट्टी गांव निवासी युवक का शव चकवा महावीर मंदिर स्थित तालाब में शव मिलने से तनाव बना रहा। इसके मद्देनजर पुलिस टीम का चक्रमण दिन भर गांव में बना रहा। कई थानों के एसएचओ समेत अन्य पुलिस टीम गांव में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करती नजर आई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
