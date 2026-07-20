यूक्रेन में रूसी हमले में देवरिया के युवक की मौत, पिछले महीने ही शिप पर लगी थी नौकरी
उनका जहाज संडे को यूक्रेन से सामान लेकर सिरिया जा रहा था। उसी दौरान अचानक रुसी सेना ने मिसाइल से शिप पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज पर सवार अभिषेक समेत कई लोग लापता हो गए। सोमवार की शाम शिपिंग कंपनी के एजेंट ने अभिषेक के पिता को फोन पर जानकारी दी कि हमले में अभिषेक की मौत हो गई है।
UP News: यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास रविवार की रात रुस की तरफ से एक शिप पर हुए हमले में देवरिया के रहने वाले अभिषेक निषाद की जान चली गई। वह शिप पर नाविक के रूप में तैनात थे। सोमवार की शाम उनकी मौत की सूचना परिजनों को मिली। पिछले महीने ही अभिषेक शिप पर नौकरी करने गए थे।
गौरीबाजार थाना क्षेत्र के करमेल गांव के रहने वाले अभिषेक निषाद (22) पुत्र कौशल निषाद पिछले महीने 10 जून को मुंबई के एक एजेंट के माध्यम से गोल्डेन लिओ नामक शिप पर नाविक के रूप में सवार हुए थे । मिली जानकारी के अनुसार रविवार को उनका जहाज यूक्रेन से सामान लेकर सिरिया जा रहा था। उसी दौरान अचानक रुसी सेना की तरफ से मिसाइल से शिप पर हमला कर दिया गया। जिसमें जहाज पर सवार अभिषेक समेत कई लोग लापता हो गए। सोमवार की शाम मुंबई के रहने वाले शिपिंग कंपनी के एजेंट ने अभिषेक के पिता को फोन पर जानकारी दी कि हमले में अभिषेक की मौत हो गई है। इसकी जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। उधर हमले में जिले के रहने वाले युवक की मौत की सूचना के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया और परिजनों से पूरी जानकारी ली। परिजन अब भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क कर अभिषेक का शव गांव मंगाने में जुटे हुए हैं।
इसके पहले ओमान में भी हुई थी देवरिया के युवक की मौत
इसके पहले देवरिया का एक युवक ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की भेंट चढ़ गया था। ओमान में हुए अमेरिकी हमले में मरने वाले भारतीयों में देवरिया के सुरौली गांव के शिवानंद चौरसिया भी थे। वह शिप पर नाविक (इंजन फिटर) थे। उनकी मौत की खबर 11 जून को उनके घर पहुंची तो कोहराम मच गया। दुबई में काम करने वाले शिवानंद के भाई ने इसकी जानकारी दी।
देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया (38) पुत्र रामजी चौरसिया ओमान के मर्चेंट शिप एमटी सेटेबेलो पर नाविक थे। दुबई में काम करने वाले उनके भाई रामप्रवेश चौरसिया ने बताया कि 10 जून को इस जहाज पर अमेरिकी नेवी ने हमला किया था, जिसमें क्रू मेंबर के 24 सदस्यों में से तीन लापता हो गए थे। उनमें शिवानंद चौरसिया भी शामिल थे। गुरुवार को शव बरामद हुआ। कंपनी के जरिए इसकी जानकारी परिवार को दी गई। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। माता कलावती देवी और पत्नी सुशीला का आज तक रो-रो कर बुरा हाल है। पिता रामजी भी हर पल बेटे की यादों में खोए रहते हैं।
रामजी चौरसिया अपनी पत्नी कलावती के साथ गांव में खेती-मजदूरी कर गुजर-बसर करते थे। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। बड़े बेटे शिवानंद ने पिता के संघर्ष को देखा और होश संभालते ही पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया। गरीबी के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पुणे समेत देश के विभिन्न जगहों पर नौकरी की। दुबई जाकर दो साल काम किया और परिवार को गरीबी से उबारा। कोविड काल में दुबई से घर लौट आए। नौकरी के दौरान ही अपनी और बहन की शादी की। घर बनवाने के साथ ही भाई रामप्रवेश को भी रोजगार के लिए अपने खर्चे पर दुबई भेजा। गरीबी से जूझते परिवार के लिए वह रीढ़ की तरह थे। शिवानंद का पांच वर्ष का एक बेटा राजवीर और दो साल की बेटी वामिका है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें