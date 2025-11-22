कंबोडिया के साइबर गिरोह से छुड़ाया गया बागपत का युवक, भारतीय एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA young man from Baghpat was rescued from a Cambodian cyber gang
संक्षेप:

बागपत के रहने वाले एक युवक को कंबोडिया में सक्रिय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के चंगुल से सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। पत्नी की शिकायत के बाद एक्टिव हुईं जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई के बाद उसे रेस्क्यू किया।

Sat, 22 Nov 2025 03:46 PMPawan Kumar Sharma भाषा, बागपत
बागपत जिले के ग्राम घनौरा सिल्वर नगर निवासी विकास राणा को कंबोडिया में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के चंगुल से मुक्त कराकर सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। बागपत पुलिस ने शनिवार को आधिकारिक बयान जारी कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पुष्टि की। यह मामला मानव-तस्करी और साइबर दासता से जुड़ा होने के कारण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

पुलिस के अनुसार, विकास की पत्नी डोली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका पति नौकरी की तलाश में कंबोडिया गया था, जहां उसे एक संगठित गिरोह ने अवैध तरीके से बंधक बना लिया। शिकायत में यह भी बताया गया कि गिरोह के सदस्य राणा को मजबूरन साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल करा रहे थे। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी और परिवार उससे संपर्क भी नहीं कर पा रहा था।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिरीक्षक (मेरठ जोन) और पुलिस उपमहानिरीक्षक (मेरठ रेंज) ने मामले को प्राथमिकता देते हुए साइबर प्रकोष्ठ बागपत को तत्काल जांच का निर्देश दिया। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह वही गिरोह है, जो विदेशी नागरिकों को आकर्षक नौकरी का लालच देकर कंबोडिया ले जाता है और फिर उन्हें बंद कमरों में रखकर साइबर फ्रॉड करवाता है। ऐसे गिरोह दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में सक्रिय हैं।

इसके बाद बागपत पुलिस ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से संपर्क साधते हुए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नई दिल्ली और कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संवाद बनाए रखा। तकनीकी सूचनाओं के आदान-प्रदान, लोकेशन ट्रैकिंग और सतत समन्वय के बाद कंबोडिया पुलिस की मदद से राणा को उस कथित 'साइबर दासता केंद्र' से मुक्त कराया गया। उच्च-स्तरीय प्रयासों के चलते राणा की सुरक्षित भारत वापसी संभव हो सकी।

अधिकारियों ने बताया कि साइबर प्रकोष्ठ बागपत ऐसी घटनाओं को लेकर अत्यंत संवेदनशील है और मानव-तस्करी व साइबर दासता से पीड़ित लोगों के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। यह मामला इस बात की भी चेतावनी है कि विदेशों में नौकरी के नाम पर चल रहे ऐसे नेटवर्क से सावधान रहना बेहद आवश्यक है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
