Hindi NewsUP NewsA young man fed up with blackmailing, pasted a screenshot of the chat on his wall and then hanged himself
दीवार पर चिपकाया चैट का स्क्रीन शॉट, महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने लगा ली फांसी

दीवार पर चिपकाया चैट का स्क्रीन शॉट, महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने लगा ली फांसी

संक्षेप:

यूपी के गोंडा में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने फांसी लगा ली है। युवक सुसाइड के पहले कमरे में व्हाट्सएप चैटिंग की स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट दीवार पर लगाने की बात भी बात सामने आई है। परिजनों ने गलत मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।

Dec 19, 2025 03:56 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के गोंडा में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले युवक द्वारा कमरे में व्हाट्सएप चैटिंग की स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट दीवार पर लगाने की बात भी बात सामने आई है। परिजनों ने गलत मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के चाचा के बेटे की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

कोतवाली नगर क्षेत्र के छेदीपुरवा स्टेशन रोड निवासी उद्भव श्रीवास्तव पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव मुकदमा दर्ज करवाया है। उनके मुताबिक बुधवार शाम गायत्रीपुरम निवासी चाचा अशोक कुमार श्रीवास्तव के घर से चचेरी बहन आस्था श्रीवास्तव ने फोन पर किया कि भाई अभिषेक श्रीवास्तव अपने कमरे का दरवाजा अन्दर से काफी देर से बन्द कर रखा है। काफी देर से आवाज देने व खटखटाने से नहीं खोल रहा है। इस पर वह तत्काल मौके पर पहुंचा और 112 के माध्यम से पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी मे दरवाजा तोड़ा गया तो उसका चचेरा भाई अभिषेक श्रीवास्तव पंखे से लटका पाया गया।

आरोप है अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने कमरे की दीवार पर अपने सामने रहने वाली सोनल सिंह व उसके पति अजीत सिंह से फोन पर चैटिंग व कॉल स्क्रीनशाट प्रिंट करवा करके चस्पा कर रखा था। साथ ही सुसाइड नोट भी लिखा है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

परिजनों का आरोप है सोनल सिंह व उसके पति अजीत सिंह ने अभिषेक श्रीवास्तव के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखवाया था। इसमें अभिषेक को करीब 10 दिन जेल भी हुई थी। अभिषेक लगातार फर्जी में मुकदमे में फंसाये जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित था। विपक्षीगण लगातार उसे ब्लैकमेल करके पैसों की मांग करते थे।

