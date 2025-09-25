घर में नहा रही थी लड़की, घुसा आया युवक, बुरी नीयत से पकड़कर खींचा और...

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लड़की घर में नहा रही थी। इस बीच एक युवक घुसा आया। युवक बुरी नीयत से लड़की का हाथ पकड़ कर खींच लिया। अश्लील बातें की। मामले में पुलिस से शिकायत की गई हे।

उत्तर प्रदेश के गोंडा में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के एक गांव में घर के अंदर 15 वर्ष की लड़की घर में स्नान कर रही थी। इसी बीच युवक घर में घुस आया और लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा और अश्लील बातें करते हुए बुरी नीयत से हाथ पकड़ कर खींचने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी को धमकाया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि मंगलवार सुबह लगभग नौ बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी घर में स्नान कर रही थी। इसी बीच ग्राम पंचायत खरगूपुर इमिलिया के मजरा तुमनदार पुरवा निवासी बिजूली पुत्र शहबान घर में घुस आया। आरोप है कि युवक ने उसकी बेटी अश्लील बातें की। उसका हाथ पकड़ लिया और बुरी नीयत से खींचने लगा। जब पीड़िता ने शोर मचाकर विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी बिजूली के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।