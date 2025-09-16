यूपी में पुलिस की दबिश के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पुलिस की दबिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है।

यूपी के बदायूं जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बिनावर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पुलिस की दबिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

बिनावर थानाक्षेत्र के समेर गांव में पुलिस की दबिश के दौरान शाकिर अली (52) नामक एक व्यक्ति की मौत हो गयी। शाकिर अली के भाई रावत अली का कहना है कि रात 12 बजे पुलिस दो गाड़ियां लेकर गांव में दबिश देने पहुंची। इसी दौरान घर के बाहर सो रहे शाकिर अली को पुलिस ने डराया-धमकाया, जिससे वह डर की वजह से खेतों की ओर भागने लगा। भागने के दौरान ही अचानक गिरने से शाकिर की मौत हो गयी।

शाकिर का शव मंगलवार सुबह एक खेत में मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस गांव में किसी अन्य व्यक्ति के यहां दबिश देने गयी थी, लेकिन उसने बेवजह परेशान करते हुए गांव के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रजनीश उपाध्याय ने बताया कि गौकशी करने वालों का सत्यापन करने बिनावर थाने की पुलिस टीम गांव गयी थी। इस दौरान पुलिस ने जीशान के घर दबिश दी थी।