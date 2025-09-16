A young man died during a police raid in UP his family alleged murder यूपी में पुलिस की दबिश के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में पुलिस की दबिश के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

यूपी में पुलिस की दबिश के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पुलिस की दबिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। 

Pawan Kumar Sharma भाषा, बदायूंTue, 16 Sep 2025 06:51 PM
यूपी में पुलिस की दबिश के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

यूपी के बदायूं जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बिनावर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पुलिस की दबिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

बिनावर थानाक्षेत्र के समेर गांव में पुलिस की दबिश के दौरान शाकिर अली (52) नामक एक व्यक्ति की मौत हो गयी। शाकिर अली के भाई रावत अली का कहना है कि रात 12 बजे पुलिस दो गाड़ियां लेकर गांव में दबिश देने पहुंची। इसी दौरान घर के बाहर सो रहे शाकिर अली को पुलिस ने डराया-धमकाया, जिससे वह डर की वजह से खेतों की ओर भागने लगा। भागने के दौरान ही अचानक गिरने से शाकिर की मौत हो गयी।

शाकिर का शव मंगलवार सुबह एक खेत में मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस गांव में किसी अन्य व्यक्ति के यहां दबिश देने गयी थी, लेकिन उसने बेवजह परेशान करते हुए गांव के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रजनीश उपाध्याय ने बताया कि गौकशी करने वालों का सत्यापन करने बिनावर थाने की पुलिस टीम गांव गयी थी। इस दौरान पुलिस ने जीशान के घर दबिश दी थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी विधिक कार्रवाई

सीओ रजनीश उपाध्याय का कहना है कि शाकिर से इसका कोई मतलब नही था और वैसे भी परिजनों द्वारा बताया गया कि शाकिर क़ा हृदय रोग का इलाज भी चल रहा था। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वहीं, एसएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया शाकिर अली के शव का डाक्टरों के एक पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

