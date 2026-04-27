छेड़खानी के विरोध पर पिटाई से युवक की मौत, उग्र भीड़ का पुलिस पर पथराव, संतकबीरनगर में बवाल

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में छेड़खानी के विरोध पर पिटाई से युवक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। मौत की सूचना पर उग्र ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेरकर तोड़फोड़ करते हुए गांव की रोड जाम कर दी। हटाने की कोशिश पर पुलिस पर पथराव कर दिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के गायघाट गांव में रविवार देर शाम बारात की रवानगी के समय डीजे पर डांस कर रही औरतों और लड़कियों से गांव के ही कुछ युवकों ने छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने दो युवकों की पिटाई कर दी। उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। मौत की सूचना पर उग्र ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेरकर तोड़फोड़ करते हुए गांव की रोड जाम कर दी। हटाने की कोशिश पर पुलिस पर पथराव कर दिया। बवाल हो गया। मृतक के चाचा की तहरीर पर आधा दर्जन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के ख़िलाफ केस दर्ज किया गया है।

गायघाट गांव से रविवार को देर शाम के संभल निषाद के बेटे सिंटू की सिकारीगंज थाना क्षेत्र के तामा में बारात जानी थी। उधर, गायघाट चौराहे पर योगेंद्र की लड़की की बारात आने वाली थी। सिंटू की बारात की रवानगी के समय परछावन की रस्म हो रही थी। डीजे पर औरतें और लड़कियां डांस कर रही थीं। आरोप है कि तभी योगेंद्र के घर के कुछ युवक लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी के साथ उन पर कंकड़ फेंकने लगे। अनिल (22) पुत्र भागीरथी, दीपक पुत्र हरी लाल और उसके पक्ष के कुछ युवाओं ने इसका विरोध किया। इस पर मनबढ़ युवक मारपीट करने लगे। परिजनों ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

बारातियों को गाड़ी पर बिठाने के बाद अनिल और उसके कुछ दोस्त भी बैठने जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान दबंगों ने अनिल और उसके दोस्तों पर लाठी-डंडे से हमला कर बुरी तरह पीटने लगे। इसमें अनिल और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिकारीगंज के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर किए जाने पर परिजन गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान अनिल की मौत हो गई। सोमवार की भोर में अनिल की मौत की सूचना जैसे ही मिली, आरोपी पक्ष फरार हो गए। उनके घर आई बारात शादी के बाद लौट चुकी थी। रिश्तेदार घर पर ही थे।

अनिल के पक्ष के लोगों ने आरोपियों के घरों को घेर लिया और तोड़फोड़ करने करने लगे। किसी ने इसकी सूचना डायल 112 और धनघटा पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने तक अनिल का शव लेकर परिजन भी घर पहुंच गए। इसके बाद ग्रामीण आरोपी पक्ष के घर के बाहर सड़क पर शव रखकर हंगामा और तोड़फोड़ करने लगे। आरोपियों के घर के बाहर रखा समान, बाइक, कुर्सी मेज आदि तोड़ दी। डीएम और एसपी ने गांव का दौरा कर परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतक के चाचा की तहरीर पर आठ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।