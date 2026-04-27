छेड़खानी के विरोध पर पिटाई से युवक की मौत, उग्र भीड़ का पुलिस पर पथराव, संतकबीरनगर में बवाल

छेड़खानी के विरोध पर पिटाई से युवक की मौत, उग्र भीड़ का पुलिस पर पथराव, संतकबीरनगर में बवाल
उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में छेड़खानी के विरोध पर पिटाई से युवक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। मौत की सूचना पर उग्र ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेरकर तोड़फोड़ करते हुए गांव की रोड जाम कर दी। हटाने की कोशिश पर पुलिस पर पथराव कर दिया।
UP News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के गायघाट गांव में रविवार देर शाम बारात की रवानगी के समय डीजे पर डांस कर रही औरतों और लड़कियों से गांव के ही कुछ युवकों ने छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने दो युवकों की पिटाई कर दी। उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। मौत की सूचना पर उग्र ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेरकर तोड़फोड़ करते हुए गांव की रोड जाम कर दी। हटाने की कोशिश पर पुलिस पर पथराव कर दिया। बवाल हो गया। मृतक के चाचा की तहरीर पर आधा दर्जन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के ख़िलाफ केस दर्ज किया गया है।
गायघाट गांव से रविवार को देर शाम के संभल निषाद के बेटे सिंटू की सिकारीगंज थाना क्षेत्र के तामा में बारात जानी थी। उधर, गायघाट चौराहे पर योगेंद्र की लड़की की बारात आने वाली थी। सिंटू की बारात की रवानगी के समय परछावन की रस्म हो रही थी। डीजे पर औरतें और लड़कियां डांस कर रही थीं। आरोप है कि तभी योगेंद्र के घर के कुछ युवक लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी के साथ उन पर कंकड़ फेंकने लगे। अनिल (22) पुत्र भागीरथी, दीपक पुत्र हरी लाल और उसके पक्ष के कुछ युवाओं ने इसका विरोध किया। इस पर मनबढ़ युवक मारपीट करने लगे। परिजनों ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।
बारातियों को गाड़ी पर बिठाने के बाद अनिल और उसके कुछ दोस्त भी बैठने जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान दबंगों ने अनिल और उसके दोस्तों पर लाठी-डंडे से हमला कर बुरी तरह पीटने लगे। इसमें अनिल और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिकारीगंज के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर किए जाने पर परिजन गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान अनिल की मौत हो गई। सोमवार की भोर में अनिल की मौत की सूचना जैसे ही मिली, आरोपी पक्ष फरार हो गए। उनके घर आई बारात शादी के बाद लौट चुकी थी। रिश्तेदार घर पर ही थे।
अनिल के पक्ष के लोगों ने आरोपियों के घरों को घेर लिया और तोड़फोड़ करने करने लगे। किसी ने इसकी सूचना डायल 112 और धनघटा पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने तक अनिल का शव लेकर परिजन भी घर पहुंच गए। इसके बाद ग्रामीण आरोपी पक्ष के घर के बाहर सड़क पर शव रखकर हंगामा और तोड़फोड़ करने लगे। आरोपियों के घर के बाहर रखा समान, बाइक, कुर्सी मेज आदि तोड़ दी। डीएम और एसपी ने गांव का दौरा कर परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतक के चाचा की तहरीर पर आठ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
सड़क से हटाने पर किया पुलिस पर पथराव
गांव की सड़क जाम कर रहे लोग पुलिस के काफी समझाने के बाद भी नहीं माने। काफी देर के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सड़क जाम कर बैठे लोगों को तितर-बितर किया। इससे परिजन और उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। इससे अफरातफरी मच गई। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए सभी को खदेड़कर मामला शांत कराया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें