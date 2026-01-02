Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA young man declared dead regained his breath while being taken home and was admitted to the hospital
मृत घोषित युवक को घर ले जाते समय लौटीं सांसें, अस्पताल में भर्ती

मृत घोषित युवक को घर ले जाते समय लौटीं सांसें, अस्पताल में भर्ती

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद जब परिजन युवक का शव लेकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उसकी सांसें चलने लगीं। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Jan 02, 2026 11:16 pm ISTDeep Pandey गोंडा, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के गोंडा जिले में तुरकौली गांव निवासी एक युवक को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद जब परिजन शव लेकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उसकी सांसें चलने लगीं। आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को जीवित बताते हुए भर्ती कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थाना क्षेत्र के तुरकौली गांव निवासी उमेश निषाद सोमवार की सायं गांव के ही राजकुमार यादव के साथ बाइक से कटरा शिवदयालगंज से घर लौट रहे थे। बालापुर गांव के पास बेकाबू वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान बुधवार को राजकुमार यादव की मौत हो गई। परिजन शव को गांव लाकर दाह-संस्कार कर चुके हैं।

वहीं गंभीर रूप से घायल उमेश निषाद का इलाज उसी अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार की सुबह अस्पताल के डॉक्टरों ने उमेश को भी मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर गांव की ओर रवाना हुए।

उमेश की भाभी कोमल ने बताया कि वजीरगंज के पास मैंने और घरवालों ने देखा कि अचानक उमेश की सांसें चलने लगीं। हाथ और पैर में भी हरकत हो रही है। यह देखकर तुरंत उसे नवाबगंज के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे जीवित बताया और भर्ती कर लिया। उमेश के जीवित होने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि उमेश निषाद की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसे अयोध्या मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

ये भी पढ़ें:डिप्टी कमिश्नर के फ्लैट का ताला तोड़कर घुसी CBI, 30 लाख के गहने और कैश भी मिले
ये भी पढ़ें:घूसखोर डिप्टी कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ेंगी, कई और अफसरों पर भी सीबीआई की नजर
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Gonda News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |