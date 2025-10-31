Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA young couple in a romantic relationship took a horrific step, attempting to end their lives
प्रेम संबंध में युवक-युवती ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाया और नस काटकर दी जान देने की कोशिश

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में प्रेम संबंध में युवक और युवती ने खौफनाक कदम उठया है। ज़हर खाकर और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र की है। 

Fri, 31 Oct 2025 01:56 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्रेम संबंध के चलते एक युवक और युवती ने गुरुवार की देर शाम ज़हर खाकर और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र की है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, युवती जंगल डुमरी गांव की निवासी है, जबकि युवक की पहचान निवासी नाहरपुर (थाना गुलरिया) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। किसी आपसी विवाद या पारिवारिक दबाव के चलते दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। स्थानीय ग्रामीणों ने जब युवक-युवती को गंभीर हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। गुलरिहा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों की स्थिति नाज़ुक बनी हुई है, लेकिन उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं।

गुलरिहा थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्राथमिक जांच में प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों ने यह कदम किस परिस्थिति में और किन कारणों से उठाया।

युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

उधर, रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के दुबहन गांव में एक 19 वर्षीय युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र के दुबहन गांव निवासी 19 वर्षीय युवती लगभग पांच बजे घर के अंदर पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी परिजनों को होने पर इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है।

