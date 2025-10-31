प्रेम संबंध में युवक-युवती ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाया और नस काटकर दी जान देने की कोशिश

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में प्रेम संबंध में युवक और युवती ने खौफनाक कदम उठया है। ज़हर खाकर और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र की है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्रेम संबंध के चलते एक युवक और युवती ने गुरुवार की देर शाम ज़हर खाकर और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र की है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, युवती जंगल डुमरी गांव की निवासी है, जबकि युवक की पहचान निवासी नाहरपुर (थाना गुलरिया) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। किसी आपसी विवाद या पारिवारिक दबाव के चलते दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। स्थानीय ग्रामीणों ने जब युवक-युवती को गंभीर हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। गुलरिहा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों की स्थिति नाज़ुक बनी हुई है, लेकिन उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं।

गुलरिहा थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्राथमिक जांच में प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों ने यह कदम किस परिस्थिति में और किन कारणों से उठाया।