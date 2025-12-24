Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa woman who went to buy medicine raped at a medical store her clothes missing when she regained consciousness
दवा लेने गई महिला से हैवानियत, मेडिकल स्टोर में लुटी आबरू, होश आने पर शरीर से गायब थे कपड़े

दवा लेने गई महिला से हैवानियत, मेडिकल स्टोर में लुटी आबरू, होश आने पर शरीर से गायब थे कपड़े

संक्षेप:

मेडिकल स्टोर संचालक ने महिला ने घबराहट की दवा बताकर बेहोशी की दवाएं पिला दीं। इसके बाद मेडिकल स्टोर बंद कर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। महिला को होश आया तो उनके शरीर से कपड़े गायब थे। इसके बाद आरोपी ने उसे अपने मोबाइल की गैलरी में वीडियो दिखाया जिसे देख महिला के होश उड़ गए।

Dec 24, 2025 08:00 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घबराहट की दवा लेने गई एक महिला को मेडिकल स्टोर में बंद कर संचालक ने रेप कर दिया। यही नहीं, रेप का वीडियो बनाकर उसने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला को डरा कर वह तीन महीने तक लगातार बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे घबराहट की दवा बताकर बेहोशी की दवाएं पिला दीं। इसके बाद मेडिकल स्टोर बंद कर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। महिला को होश आया तो उनके शरीर से कपड़े गायब थे। इसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे अपने मोबाइल की गैलरी में वीडियो दिखाया जिसे देख महिला के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र का है। रेप के वीडियो की धमकी देकर मेडिकल संचालक, महिला से तीन महीने तक संबंध बनाता रहा। अंत में महिला ने वीडियो बना लिया और फिर शिकायत की। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला का पति दुबई में रहता है। उसके तीन बच्चे हैं।

ये भी पढ़ें:शर्मनाक: 75 साल की महिला को तमंचा दिखा युवक ने किया रेप, जान से मारने की दी धमकी

महिला ने बताया कि 19 सितंबर को दोपहर में मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, मुझे घबराहट हो रही थी। तब 12:30 बजे मंजू मेडिकल स्टोर गई। वहां पर संचालक किशुन गुप्ता को सारी बात बताई। संचालक मुझे अंदर ले गया। वहां घबराहट की दवा कहकर कुछ पिलाया। इसके बाद थोड़ी देर लेटने के लिए कहा। दवा पीने के बाद मैं बेहोश गई।

ये भी पढ़ें:‘घर तो उसका उन्नाव है...’ रेप पीड़िता के सवाल पर ओपी राजभर ने उड़ाया मजाक!

क्या बोली पीड़िता

दोपहर करीब दो बजे मुझे होश आया। तब मेरे बाल बिखरे हुए थे। मेरे सारे कपड़े भी शरीर पर नहीं थे। गलत काम किया गया था। रोते हुए किशुन गुप्ता को बोला कि ऐसा क्यों किया। अब थाने जाकर इसकी शिकायत करूंगी। तब उसने अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला। मोबाइल की गैलरी खोलकर वीडियो दिखाया। जिसमे न्यूड होकर वो मेरे साथ गलत काम कर रहा था। वीडियो देखकर मेरे होश उड़ गए। परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी का वीडियो बना लिया और फिर थाने पहुंच गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा दिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |