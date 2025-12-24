दवा लेने गई महिला से हैवानियत, मेडिकल स्टोर में लुटी आबरू, होश आने पर शरीर से गायब थे कपड़े

संक्षेप: मेडिकल स्टोर संचालक ने महिला ने घबराहट की दवा बताकर बेहोशी की दवाएं पिला दीं। इसके बाद मेडिकल स्टोर बंद कर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। महिला को होश आया तो उनके शरीर से कपड़े गायब थे। इसके बाद आरोपी ने उसे अपने मोबाइल की गैलरी में वीडियो दिखाया जिसे देख महिला के होश उड़ गए।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घबराहट की दवा लेने गई एक महिला को मेडिकल स्टोर में बंद कर संचालक ने रेप कर दिया। यही नहीं, रेप का वीडियो बनाकर उसने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला को डरा कर वह तीन महीने तक लगातार बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे घबराहट की दवा बताकर बेहोशी की दवाएं पिला दीं। इसके बाद मेडिकल स्टोर बंद कर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। महिला को होश आया तो उनके शरीर से कपड़े गायब थे। इसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे अपने मोबाइल की गैलरी में वीडियो दिखाया जिसे देख महिला के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र का है। रेप के वीडियो की धमकी देकर मेडिकल संचालक, महिला से तीन महीने तक संबंध बनाता रहा। अंत में महिला ने वीडियो बना लिया और फिर शिकायत की। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला का पति दुबई में रहता है। उसके तीन बच्चे हैं।

महिला ने बताया कि 19 सितंबर को दोपहर में मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, मुझे घबराहट हो रही थी। तब 12:30 बजे मंजू मेडिकल स्टोर गई। वहां पर संचालक किशुन गुप्ता को सारी बात बताई। संचालक मुझे अंदर ले गया। वहां घबराहट की दवा कहकर कुछ पिलाया। इसके बाद थोड़ी देर लेटने के लिए कहा। दवा पीने के बाद मैं बेहोश गई।