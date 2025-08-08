A woman was with a Muslim man in a hotel, Hindu leaders caught them and beat them in front of the police होटल में पकड़ाने के बाद हाथ जोड़ती रही महिला, पुलिस के सामने युवक की पिटाई करते रहे हिंदूवादी नेता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
होटल में पकड़ाने के बाद हाथ जोड़ती रही महिला, पुलिस के सामने युवक की पिटाई करते रहे हिंदूवादी नेता

आगरा में एक महिला के साथ पहुंचे मुस्लिम युवक को हिंदूवादी नेताओं ने कमरे से खींचकर जमकर पीटा। महिला हाथ जोड़कर युवक को छोड़ देने की गुहार लगाती रही लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। होटल वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसके सामने भी युवक की पिटाई होती रही।

Yogesh Yadav आगरा, मुख्य संवाददाता।Fri, 8 Aug 2025 10:35 PM
आगरा में एक मुस्लिम युवक को हिंदुवादी नेताओं ने होटल के कमरे में महिला के साथ पकड़ने के बाद जमकर हंगामा काटा। महिला गिड़गिड़ाती रही, इसके बाद भी युवक को कमरे से खींचकर पीटते रहे। पुलिस पहुंची तो उसके सामने भी युवक की पिटाई होती रही। पूरी घटना का वीडियो भी बनाया जाता रहा। होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी सबकुछ कैद होता रहा। होटल मालिक की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हमला करने वाले सभी स्थानीय हैं इसके बाद भी पुलिस का कहना है कि उनकी पहचान नहीं हो सकी है। घटना बुधवार की है लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

बताया जाता है कि मोहल्ला टोला निवासी सलमान अपने मोहल्ले की एक महिला के साथ शमासाबाद स्थित होटल डीपी में गया था। उसके साथ मौजूद महिला ने साड़ी पहनी थी। सलमान को स्थानीय हिंदूवादी नेताओं ने पहचान लिया और होटल में उसके साथ जा रही महिला को हिंदू समझकर कार्यकर्ताओं को जुटा लिया। कार्यकर्ताओं को बताया कि सलमान किसी हिंदू महिला के साथ होटल में गया है। इसके बाद करीब दस की संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग होटल पहुंचे। होटल का रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि सलमान ने केवल अपनी आईडी देकर कमरा लिया है।

इसके बाद कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाया और अंदर से सलमान खींचते हुए बाहर लाकर पीटना शुरू कर दिया। महिला भी कमरे से बाहर आई और हाथ जोड़कर सलमान को छोड़ देने की अपील करती रही। इसी बीच होटल की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। एसएसआई शमसाबाद रमेश माथुर मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में भी सलमान की पिटाई होती रही। पुलिस के सामने ही एक युवक ने उसे थप्पड़ मारा तो दूसरे ने उसे लात मारी। वायरल वीडियो में भी यह साफ दिख रहा है।

इंस्पेक्टर शमसाबाद डीपी तिवारी ने बताया कि होटल मालिक पवन की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा बलवा, मारपीट आदि धाराओं के तहत लिखा गया है। वायरल वीडियो के आधार पर भी शमसाबाद थाना पुलिस हमलावरों की पहचान की बात कह रही है। हालांकि अभी तक किसी की पहचान नहीं हो सकी है।

