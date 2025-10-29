Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA woman was brutally beaten while naked in the name of exorcism
भूत उतारने के नाम पर शर्मनाक हरकत, निर्वस्त्र महिला को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

भूत उतारने के नाम पर शर्मनाक हरकत, निर्वस्त्र महिला को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

संक्षेप: महराजगंज के एक गांव में झाड़-फूंक के दौरान निर्वस्त्र महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। छह आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।

Wed, 29 Oct 2025 08:51 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, महाराजगंज
यूपी के महराजगंज से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव में झाड़-फूंक के दौरान निर्वस्त्र महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार को वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। हालांकि मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। छह आरोपितों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना दिवाली की पूर्व संध्या की बताई जा रही है। गांव की एक महिला दो झाड़फूंक करने वाले लोगों के साथ किसी पूजा-पाठ में शामिल थी। तभी कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उस पर भूत-जगाने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान महिला निर्वस्त्र थी। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बुधवार को वीडियो तेजी से वायरल होने लगा।

भूत जगाने के नाम पर पिटाई

वायरल वीडियो में महिला को चादर ओढ़े कुछ लोग पकड़ कर लाते दिख रहे हैं, जबकि एक अन्य क्लिप में वह निर्वस्त्र अवस्था में जमीन पर पड़ी नजर आती है और कुछ युवक उसकी पिटाई कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक ग्रामीणों ने भूत जगाने का आरोप मढ़ महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई किया।

वीडियो वायरल होने के बाद प्रारंभिक जांच में पुलिस का कहना है कि महिला खुद निर्वस्त्र होकर झाड़फूंक व पूजा-पाठ कर रही थी, उसी दौरान कुछ ग्रामीण वहां पहुंच गए और विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल आरोपितों की पहचान कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई की गई है या वह निर्वस्त्र होकर झाड़फूंक व पूजा पाठ में शामिल थी। अगर आरोपित पर महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट की पुष्टि हुई तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तहरीर प्राप्त करने के लिए पुलिस पीड़ित महिला व उसके परिजनों से सम्पर्क करने की कोशिश कर रही है। परिजनों की तरफ से तहरीर नहीं मिलने पर पुलिस खुद ही केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी।

6 आरोपितों को पुलिस ने दबोचा

पनियरा थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला अभी तक पुलिस के पास नहीं आई है। आरोपितों को चिह्नित किया जा रहा है और जो भी दोषी पाया जाएगा। अभी तक छह आरोपितों को हिरासत में लिया गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि प्रकरण में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
