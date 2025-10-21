Hindustan Hindi News
A woman was beheaded in broad daylight over dispute between her children
बच्चों के विवाद में महिला की दिनदहाड़े गर्दन काटकर हत्या, दीवाली पर दिल दहला देने वाली वारदात

संक्षेप: आगरा दीपावली के दिन दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। बच्चों में हुआ विवाद हत्याकांड तक पहुंचा। घर के दरवाजे पर बैठी महिला की गर्दन काटकर हत्यारोपी फरार हो गया।

Tue, 21 Oct 2025 03:45 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रुनकता में दिनदहाड़े दीपावली के दिन रुनकता (सिकंदरा) के व्यापारी मोहल्ले में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या से दहशत फैल गई। बच्चों में हुआ विवाद हत्याकांड तक पहुंचा। घर के दरवाजे पर बैठी महिला की गर्दन काटकर हत्यारोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना से मोहल्ले में तनावपूर्ण माहौल है।

घटना दोपहर करीब ढाई बजे की है। 70 वर्षीय फिरदौज पत्नी नवाबउद्दीन और पड़ोसी इमरान के परिवार के बीच पुरानी रंजिश है। पूर्व में भी मारपीट हुई थी। मुकदमेबाजी चल रही है। रविवार को दोनों परिवारों के बच्चों के बीच फिर विवाद हुआ था। मारपीट हुई। सोमवार को फिरदौज के बेटे मंडी गए थे। वह घर पर अकेली थीं। घर के दरवाजे पर बैठी थीं। इमरान ने उन पर हमला बोला। उन्हें पकड़कर चाकू से गला रेत दिया। आधी गर्दन लटक गई। धार के साथ खून बहने लगा। यह देख मोहल्ले वाले दहशत में आ गए। गली में खेल रहे बच्चे भाग खड़े हुए।

हत्यारोपी ने पहले से ही हत्या की योजना बना रखी थी। वारदात के बाद कुछ ही पल में परिवार सहित फरार हो गया। सूचना पर एसीपी हरीपर्वत अक्षय महाडीक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्यारोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि कोई बड़ा विवाद नहीं था।

इमरान के बच्चे को फिरदौज पक्ष के किसी बच्चे ने थप्पड़ मार दिया था। यह विवाद पुलिस तक भी नहीं आया था। इमरान घटना के दूसरे दिन महिला को धमकाने गया था। महिला उसकी धमकी से डरी नहीं। गाली-गलौज हो गई। इसी दौरान इमरान ने चाकू से गर्दन पर प्रहार कर दिया। उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसकी लोकेशन पुलिस को मिल गई है। एहतियातन मोहल्ले में पुलिस तैनात है।

