एक महिला मतदाता ने 2 नाम से भरे एसआईआर फॉर्म, मां-बेटे पर बड़ा ऐक्शन, यूपी में सामने आया मामला

संक्षेप: यूपी में एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है।यहां एक महिला मतदाता ने 2 नाम से एसआईआर फॉर्म भर दिया। मामला सामने के बाद मां और बेटे पर बड़ा ऐक्शन हुआ। दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

यूपी के मुरादाबाद में एक महिला मतदाता के दो नाम से एसआईआर फॉर्म का मामला सामने आया है। सुपरवाइजर ने कोतवाली थाने में बुधवार को मां बेटे के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। गणना प्रपत्र बेटे ने भरा। इसमें एक में महिला के पति और एक में माता का नाम भरा गया। दोनों वोट में आधार संख्या एक ही है, जबकि वोटर आईडी नंबर अलग अलग हैं।

पूरा मामला विधानसभा क्षेत्र 27 मुरादाबाद ग्रामीण का है। शमीम जहां नाम की महिला का एक फार्म शमीम जहां दूसरा फार्म अमीना बानो के नाम से भरा था। ऐसा माना गया है कि दो वोटों की चाह में शमीम जहां के बेटे ने दो अलग-अलग नामों से दो गणना-पत्र भर दिए। दोनों गणना प्रपत्रों की मैपिंग के लिए बेटे मोहम्मद रहीश की ओर से दस्तखत किए गए। जांच में यह फर्जीवाड़ा गणना प्रपत्र के डिजिटाइजेशन पकड़ लिया गया। इसके बाद महिला शमीम जहां और उसके बेटे मो. रहीश के विरुद्ध कोतवाली थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 31 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

विधानसभा के बूथ संख्या 171 से 180 के सुपरवाइजर राजीव प्रकाश ने बताया कि भाग संख्या 378 नगर निगम कार्यालय कक्ष संख्या-3 में अमीना बानो नाम की मतदाता हैं। जिसका वोटर आईडी नंबर एलवाइडब्ल्यू 2317063 है और पता 65 क सराय गुलजारीमल दर्ज है। इसी बूथ पर अमीना बानो का दूसरा वोट शमीम जहां के नाम से बना है जिसका वोटर आईडी नंबर डब्ल्यूजेडके 1448505 है और पता 50 सराय गुलजारीमल मुरादाबाद दर्ज है। महिला ने दोनों स्थानों से फिर से अमीना बानो और शमीम जहां नाम से गणना-पत्र भर दिए। दोनों ही फार्म भरने में एक ही आधार कार्ड संख्या 915354936478 का प्रयोग किया। दोनों गणना प्रपत्रों में फोटो भी एक ही है। अमीना बानो नाम से जो गणना पत्र भरा गया उसमें पति आफताब का वोटर आईडी लगाया वहीं शमीम जहां नाम से जो गणना-पत्र भरा। उसमें माता मुन्नी की वोटर आईडी लगाया गया। यह दोनों गणना प्रपत्र मैपिंग के लिए बेटे मोहम्मद रहीश ने भरे।