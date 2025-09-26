a woman trapped in a love affair was forced to break up with her husband then khatna of her son महिला को प्रेम जाल में फंसा पति से संबंध तुड़वाया, फिर बेटे का करा दिया खतना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
महिला को प्रेम जाल में फंसा पति से संबंध तुड़वाया, फिर बेटे का करा दिया खतना

इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह के मुताबिक उनकी पत्नी की न्यू हैदरगंज में एक कपड़े की दुकान है। उनकी दुकान पर नूरबाड़ी सआदगंज निवासी मंजूर हसन उर्फ सैफी अकसर आता था। मंजूर ने पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया। 29 अगस्त को वह पत्नी और 11 साल के नाबालिग बेटे को भी साथ ले गया। 

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊFri, 26 Sep 2025 06:41 AM
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां मंजूर हसन उर्फ सैफी नाम के एक शख्स ने हिंदू महिला से दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद पति से संबंध तुड़वाकर 11 साल के बेटे समेत उसे लेकर चला गया। आरोप है कि बेटे का भी शोषण किया और फिर उसका खतना करवा दिया। आरोपी के चंगुल से किसी तरह छूटा किशोर भागकर अपने पिता के पास पहुंचा। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने गुरुवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह के मुताबिक पीड़ित हैदरगंज कैम्पवेल रोड के रहने वाले हैं। उन्होंने तहरीर में लिखा कि उनकी पत्नी की न्यू हैदरगंज में एक कपड़े की दुकान है। उनकी दुकान पर नूरबाड़ी सआदगंज निवासी मंजूर हसन उर्फ सैफी अकसर आता था। मंजूर ने पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया। 29 अगस्त को वह पत्नी और 11 साल के नाबालिग बेटे को भी साथ ले गया। वह बेटे का भी शोषण और अश्लीलता करता था। विरोध पर उसे पीटता था। इसके बाद बेटे का ऑपरेशन कराकर खतना करा दिया।

बीते दिनों मौका मिलते ही बेटा उसके चंगुल से भाग निकला और मंजूर हसन की हैवानियत के बारे में जानकारी दी। पिटाई के कारण उसके शरीर पर चोटें थीं। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी तो पुलिस टालमटोल करती रही। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी मंजूर हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

हिंदू संगठनों का विरोध मैसेज हुए वायरल

मामले की जानकारी अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी और अन्य संगठनों को हुई। हिंदू संगठन भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए थे। सोशल मीडिया पर भी मैसेज वायरल हुआ। मामला तूल पकड़ते देख पुलिस ने आनन फानन कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

