A woman tears are visible, a man pain is not visible; Bhojpuri star Pawan Singh gets emotional over his wife allegations महिला के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द नहीं, पत्नी के आरोपों पर भावुक हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA woman tears are visible, a man pain is not visible; Bhojpuri star Pawan Singh gets emotional over his wife allegations

महिला के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द नहीं, पत्नी के आरोपों पर भावुक हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी का विवाद अब सड़क पर आ चुका है। ज्योति ने दो दिन पहले पवन सिंह के घर पहुंचकर रोते हुए इंस्टाग्राम पर लाइव किया और कई आरोप लगाए। अब पवन सिंह ने भावुक होते हुए आरोपों का जवाब दिया है। 

Yogesh Yadav लखनऊ, कार्यालय संवाददाताWed, 8 Oct 2025 09:17 PM
share Share
Follow Us on
महिला के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द नहीं, पत्नी के आरोपों पर भावुक हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद घर की चारदीवारी से निकलकर सोशल मीडिया से होते हुए अब सड़क पर आ चुका है। दो दिन पहले ज्योति सिंह अचानक पवन सिंह के घर पहुंचीं और रोते हुए कई आरोप लगाए। इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया। इन आरोपों का बुधवार को पवन सिंह ने मीडिया के सामने आकर जवाब दिया है। भावुक होते हुए पवन सिंह ने कहा कि महिला के आंसू दिख जाते हैं लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता।

लखनऊ में एक निजी फार्म हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा कि जिस दिन ज्योति सिंह ने घर आकर ड्रामा किया, वह मैंने लाइव देखा। मैं पूरी रात गाड़ी में ही सोया। छोटे भाई धनंजय से कहा कि देख लेना मैडम को कोई दिक्कत न हो। धनंजय ही नीचे उन्हें छोड़ने गए। बिना नाम लिए भोजपुरी अभिनेता खेसारी यादव पर भी निशाना साधा। पवन सिंह ने कहा कि जो लोग इस विवाद से मजे ले रहे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। हमारा केस कोर्ट में है। जितनी मेरी धज्जियां उड़नी थीं, उड़ गई हैं।

पवन ने कहा कि मैं भी इंसान हूं और थक जाता हूं। महिला के हर बात पर आंसू गिर जाते हैं, दुनिया को दिख जाते हैं। मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। पवन ने कहा कि मैं सबको बता देना चाहता हूं कि परिवार की बात कमरे में होती है, कैमरे के सामने नहीं। अपना पक्ष रखते पवन सिंह भावुक भी हो गए।

हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी

पवन ने कहा कि ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं कि पतिदेव सिंह जी मैं लखनऊ आ रही हैं। मैं उनके उनके व्यवहार और विचार अच्छे से जानता हूं। हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। रात में हम लोग खाना खाने बैठे थे। छोटे भाई धनंजय ने बताया कि ज्योति के भाई से बात हुई है, वह लोग आ रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मन ठीक नहीं लग रहा है, उनको बोलो कि दो दिन बाद आ जाएं। इसके बाद खाना खाकर हम लोग सो गए। कुछ देर बाद मेरा बड़ा भाई बताता है कि नीचे ज्योति आ गई हैं।

ज्योति के पिता ने कहा- साथ भले मत रखिए, विधायक बना दीजिए

पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए इतना गिर सकती है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पवन ने कहा कि ज्योति के पिता मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि ज्योति को विधायक बनवा दीजिए। इसके बाद आपको साथ रखना हो रखिए न रखना हो न रखिएगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि यह मेरे बस में नही हैं। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस को बुलाया जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां मौजूद थी ताकि जो भी उनकी मौजूदगी में हो। पवन ने कहा कि मैं निजी जीवन में कम बोलता हूं, मैं नहीं चाहता था सफाई दूं।

बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद ही क्यों मचाया हंगामा

पवन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अब अचानक हंगामा खड़ा कर रही हैं ताकि मुझे परेशानी हो और यह सब राजनीति से प्रेरित है। पवन सिंह ने कहा कि जबसे उन्होंने भाजपा नेताओं अमित शाह, विनोद तावड़े और जेपी नड्डा से बिहार चुनावों के मद्देनजर मुलाकात की है, तभी से यह विवाद चर्चा में आया है।

पवन सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े के निर्देश पर हम आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए को मजबूत करेंगे। उन्होंने बिहार चुनाव के संदर्भ में अपनी भागीदारी का जिक्र किया और बताया कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे पूरी ताकत के साथ पार्टी से जुड़ने का आग्रह किया है। हालांकि सीट आवंटन को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन वे जल्द ही घोषणा की उम्मीद करते हैं।

Bhojpuri Song Pawan Singh Lucknow अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |