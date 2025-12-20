तहसील में खुद पर अचानक पेट्रोल उड़ेलने लगी महिला, दौड़े-दौड़े पहुंचे अफसर; मचा हड़कंप

संक्षेप: गुजराती देवी ने तहसील सभागार में शिकायती पत्र सौंपने के बाद बाहर आकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। उनका आरोप है कि राजस्व निरीक्षक उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करा रहे हैं। पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही। उन्हें ऐसा करते देखकर वहां मौजूद अधिवक्ता, कर्मचारी और अन्य लोग तत्काल ऐक्टिव हुए।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक महिला ने तहसील परिसर में खुद पर पेट्रोल उड़ेलते हुए आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। महिला ने जमीन विवाद में कार्रवाई न होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसकी जमीन पर कब्जा करा दिया गया है। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के रामनगर केवटलिया गांव की रहने वाली गुजराती देवी ने तहसील सभागार में शिकायती पत्र सौंपने के बाद बाहर आकर बरामदे में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि राजस्व निरीक्षक उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करा रहे हैं। पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही। महिला की आत्मदाह की कोशिश को देखकर वहां मौजूद अधिवक्ता, कर्मचारी और अन्य लोग तत्काल ऐक्टिव हुए। उन्होंने महिला को पकड़ लिया और आत्मदाह करने से रोक लिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद एसडीएम सिद्धार्थ पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर मौके पर भेजी है, ताकि जमीन विवाद से जुड़े तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

दो मासूम बच्चों संग नदी में कूदने जा रही महिला की बचाई जान वहीं गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ही करमैनीघाट राप्ती नदी पुल से आत्महत्या का प्रयास करने जा रही एक महिला को नाविक संदीप सहानी ने साहस दिखाते हुए बचा लिया। महिला के साथ उसके दो मासूम बच्चे भी थे। नाविक ने महिला को सुरक्षित बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कैंपियरगंज क्षेत्र के रिगौली गांव के बहबोलिया टोला निवासी नीलम देवी (उम्र 22 वर्ष) शनिवार सुबह अपने दो छोटे बच्चों को लेकर रोते हुए करमैनीघाट पुल की ओर पैदल जा रही थी।

उसी समय घाट पर मौजूद नाविक संदीप सहानी की नजर उस पर पड़ी। महिला की हालत देखकर संदीप को अंदेशा हुआ कि वह नदी में कूदने जा रही है। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर महिला को बच्चों समेत रोक लिया और नदी में कूदने से बचा लिया। संदीप ने आग जलाकर महिला व बच्चों को ठंड से बचाया और उन्हें ढांढस बंधाया। पूछताछ में नीलम देवी ने बताया कि उसका पति श्यासुंदर गोरखपुर में काम करता है और घर आने पर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। चरित्र पर आरोप लगाकर आए दिन गाली-गलौज करता है और घर का राशन तक बेच देता है। बच्चों के पालन-पोषण के लिए घर में कुछ नहीं बचता, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई थी।