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लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने युवक को जलाया, सोते समय कमरे में लगा दी आग

May 02, 2026 09:25 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, बस्ती
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बस्ती  में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला ने प्रेमी को जिंदा जलाने का प्रयास किया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां से चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकी कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया।

लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने युवक को जलाया, सोते समय कमरे में लगा दी आग

UP News: यूपी के बस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मुंडेरवा थाना क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला ने प्रेमी को जिंदा जलाने का प्रयास किया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां से चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकी कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया।

ये घटना मुंडेरवा क्षेत्र की है। तकरीबन 28 वर्षीय युवक का संबंध पड़ोस के गांव की रहने वाली शादीशुदा महिला से हो गया। महिला दो माह पूर्व युवक के घर आकर उसी के साथ रहने लगी। दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे। युवक दो भाइयों में छोटा है। उसका बड़ा भाई महाराष्ट्र के पुणे में नौकरी करता है। युवक की भाभी इन दिनों मायके गई थी। शुक्रवार की रात में युवक के माता-पिता भोजन करने के बाद गोशाला में साने चले गए। घर में महिला और युवक ही मौजूद थे। रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। देर रात तकरीबन 11:15 बजे युवक कमरे में गहरी नींद सो गया। आरोप है कि इसी दौरान महिला ने उसके बिस्तर पर और आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा दी और खुद कमरे से बाहर निकल गई।

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युवक को जब आग लगने की जानकारी हुई तो कमरे में बनी दुछत्ती पर चढ़कर खिड़की के रास्ते नीचे कूद गया। हालांकि तब तक उसके कपड़ों में आग पकड़ ली थी। कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश के साथ ही उसने शोर मचाया। शोर सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने उसके कपड़ों में लगी आग बुझाई और डायल 112 व 108 एंबुलेंस को फोन कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उसे सदर अस्पताल बस्ती पहुंचाया। चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में घायल युवक की मां ने थाने पर तहरीर दी है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना के बाद से आरोपित महिला फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

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प्रेमी ने पेट्रोल डालकर जलाई युवती की आठ दिन बाद मौत

उधर, बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में प्रेमी द्वारा पेट्रोल डालकर जलाई गई युवती की आठ दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती ने दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने प्रेमी की मां, भाई और दो बहनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। साथ ही आरोपियों के एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो गए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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