महिला को अपने शरीर के बारे में पूरा हक, कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ नाबालिग को दी अबॉर्शन की इजाजत
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि किसी महिला का अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, विशेष रूप से प्रजनन संबंधी मामलों में, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। नाबालिगों और अवांछित गर्भावस्था के मामलों में इस अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते।
UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिला न्यायालय ने 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भसमापन की अनुमति देते हुए कहा है कि अपने शरीर और प्रजनन संबंधी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सविता पाठक ने मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता लगभग सात सप्ताह की गर्भवती थी। जिला महिला चिकित्सालय, प्रयागराज के रेडियोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड विभाग की ओर से 19 मार्च 2026 को किए गए अल्ट्रासाउंड परीक्षण में जुड़वा (ट्विन) गर्भ की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में दोनों भ्रूण जीवित पाए गए तथा उनकी गर्भावस्था की अवधि क्रमशः लगभग 7 सप्ताह 2 दिन और 7 सप्ताह 4 दिन बताई गई।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू कनौजिया ने कहा कि किसी महिला का अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, विशेष रूप से प्रजनन संबंधी मामलों में, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। अदालत ने यह भी कहा कि नाबालिगों और अवांछित गर्भावस्था के मामलों में इस अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, अन्यथा यह अधिकार निरर्थक हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के परिवार वालों ने गर्भ की जानकारी विवेचक को 9 मई 2026 को ही दे दी थी मगर उनकी ओर से गर्भ समापन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत ने माना कि पीड़िता की परिस्थितियों को देखते हुए गर्भसमापन की अनुमति देना न्यायोचित है। न्यायालय ने अपने आदेश में महिला की गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने पर बल दिया। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित चिकित्सकीय अधिकारियों को कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें