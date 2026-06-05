चलती सरयू-यमुना एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में महिला ने जन्मी बच्ची, सहयात्रियों ने करवाई डिलीवरी
बिहार से अमृतसर जा रही सरयू-यमुना एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक सात माह की गर्भवती महिला का चलती ट्रेन में सुरक्षित प्रसव कराया गया। ट्रेन के रामपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जीआरपी ने मुस्तैदी दिखाते हुए जच्चा-बच्चा को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
UP News: बिहार से अमृतसर जा रही सरयू-यमुना एक्सप्रेस में सुखद घटना सामने आई। ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रही सात माह की गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की मदद और सूझबूझ से चलती ट्रेन में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। ट्रेन के रामपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सूचना पर सक्रिय हुई जीआरपी टीम ने तत्परता दिखाते हुए जच्चा-बच्चा को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रसूता और नवजात बच्ची दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं तथा उनकी हालत सामान्य बनी हुई है। ।
सह-यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों के सहयोग से कोच में ही महिला का सुरक्षित प्रसव
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अम्मासहीन निवासी मंजीत साहनी अपनी सात माह की गर्भवती पत्नी पिंकी के साथ सरयू-यमुना एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रहे थे। गुरुवार तड़के ट्रेन जब बरेली रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी, तब पिंकी को अचानक तीव्र प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सह-यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों के सहयोग से कोच के भीतर ही महिला का सुरक्षित प्रसव संपन्न कराया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया।
चलती ट्रेन में सुरक्षित प्रसव की यह घटना पूरे स्टेशन पर चर्चा का विषय बनी
ट्रेन में प्रसव की जानकारी सह-यात्रियों द्वारा तत्काल रेलवे कंट्रोल रूम को दी गई। रामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही जीआरपी टीम ने तत्परता दिखाते हुए जच्चा-बच्चा को कोच से नीचे उतारा। जीआरपी थानाध्यक्ष ईश्वर चंद ने बताया कि ट्रेन आते ही दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बाद परिजनों ने यात्रियों, जीआरपी और स्वास्थ्यकर्मियों का आभार जताया। चलती ट्रेन में सुरक्षित प्रसव की यह घटना पूरे स्टेशन पर चर्चा का विषय बनी रही है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें