Hindi NewsUP NewsA woman died after being hit by a bus, Akhilesh Yadav was stuck in traffic jam for about an hour in Azamgarh
बस की टक्कर से महिला की मौत, पौन घंटे तक जाम में फंसे रहे अखिलेश यादव

बस की टक्कर से महिला की मौत, पौन घंटे तक जाम में फंसे रहे अखिलेश यादव

संक्षेप:

यूपी के आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पौन घंटे तक जाम में फंसे रहे। दरअसल, रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों ने लखनऊ-बलिया हाइवे जाम कर दिया था।

Tue, 2 Dec 2025 06:08 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार दोपहर लखनऊ से दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर घोसी जाते समय आजमगढ़ के मुबारकपुर के हरैया के पास पौन घंटे तक जाम में फंसे रहे। रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों ने लखनऊ-बलिया हाइवे जाम कर दिया था। खबर पाकर पहुंची दो जिले की पुलिस ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण उनकी गाड़ी के सामने आ गए। अखिलेश ने मौके पर महिला के परिजनों को एक लाख रुपये की नगद सहायता दी।

जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती गांव निवासी 50 वर्षीय लालमुनी पत्नी जोगखन राम मंगलवार की दोपहर करीब एक बजे हरैया बाजार से दवा लेकर घर जा रही थी। इस दौरान आजमगढ़ से मऊ की ओर जा रही रोडवेज बस की टक्कर से उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने लखनऊ-बलिया मार्ग जाम कर दिया। इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तरफ से घोसी जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला भी जाम में फंस गया। जानकारी होने पर मुबारकपुर और मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।

एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी, सीओ सदर आस्था जायसवाल भी मौके पर पहुंच गईं। पुलिस भीड़ हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री के वाहनों को निकालने लगी। इस दौरान महिला के परिजन अखिलेश की गाड़ी के सामने आ गए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने वाहन से उतरकर उनसे बात की और एक लाख रुपये की नगद सहायता दी। इसके साथ ही मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव और घोसी सांसद राजीव राय को घर जाकर एक लाख रुपये और देने के लिए कहा। करीब पौन घंटे बाद अखिलेश जाम से निकल सके।

