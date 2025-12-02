बस की टक्कर से महिला की मौत, पौन घंटे तक जाम में फंसे रहे अखिलेश यादव

संक्षेप: यूपी के आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पौन घंटे तक जाम में फंसे रहे। दरअसल, रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों ने लखनऊ-बलिया हाइवे जाम कर दिया था।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार दोपहर लखनऊ से दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर घोसी जाते समय आजमगढ़ के मुबारकपुर के हरैया के पास पौन घंटे तक जाम में फंसे रहे। रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों ने लखनऊ-बलिया हाइवे जाम कर दिया था। खबर पाकर पहुंची दो जिले की पुलिस ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण उनकी गाड़ी के सामने आ गए। अखिलेश ने मौके पर महिला के परिजनों को एक लाख रुपये की नगद सहायता दी।

जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती गांव निवासी 50 वर्षीय लालमुनी पत्नी जोगखन राम मंगलवार की दोपहर करीब एक बजे हरैया बाजार से दवा लेकर घर जा रही थी। इस दौरान आजमगढ़ से मऊ की ओर जा रही रोडवेज बस की टक्कर से उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने लखनऊ-बलिया मार्ग जाम कर दिया। इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तरफ से घोसी जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला भी जाम में फंस गया। जानकारी होने पर मुबारकपुर और मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।