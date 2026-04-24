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महिला ने काली मंदिर में जीभ काटकर चढ़ाई, पति के ठीक होने की मांगी थी मन्नत

Apr 24, 2026 02:32 pm ISTPawan Kumar Sharma हरदोई
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हरदो में पति के गंभीर बीमारी से ठीक होने की मन्नत पूरी होने पर एक महिला ने काली मंदिर में अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। घटना से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया।

महिला ने काली मंदिर में जीभ काटकर चढ़ाई, पति के ठीक होने की मांगी थी मन्नत

UP News: यूपी के हरदोई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पति के गंभीर बीमारी से ठीक होने की मन्नत पूरी होने पर शुक्रवार को एक महिला ने काली मंदिर में अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। घटना से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आलू थोक बावन चुंगी के रहने वाले राकेश गुप्ता की पत्नी उषा गुप्ता शुक्रवार सुबह हरदोई-सीतापुर मार्ग स्थित महोलिया शिवपार गांव के काली मंदिर पहुंचीं। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और फिर अचानक धारदार वस्तु से अपनी जीभ काटकर मां काली को अर्पित कर दी। इसके बाद खून बहने लगा, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए और मंदिर परिसर में भीड़ जुट गई। सूचना पर कोतवाली देहात इंस्पेक्टर हरिनाथ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया।

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परिजनों के अनुसार करीब एक साल पहले राकेश गुप्ता को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। उस समय उषा ने सिद्ध पीठ मां काली देवी से पति के स्वस्थ होने की मन्नत मांगी थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि पति के पूरी तरह ठीक होने पर वह मंदिर में अपनी जीभ काटकर चढ़ाएंगी। परिजनों ने बताया कि समय के साथ राकेश गुप्ता की हालत में सुधार हुआ और अब वह सामान्य हो गए। मन्नत पूरी होने पर उषा ने शुक्रवार को मंदिर में जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई थी। परिजनों का कहना है कि महिला बेहोश नहीं थी और कुछ देर बाद स्वयं ठीक हो जाती, लेकिन एहतियातन पुलिस उसे अस्पताल ले गई। घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रही।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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