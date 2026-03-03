यूपी में तेंदुए से भिड़ गई महिला, 10 मिनट तक चला संघर्ष और फिर ..

यूपी के बहराइच में एक महिला तेंदुए से भिड़ गई। बकरी को छुड़ाने के प्रयास में तेंदुए से भिड़ी महिला के बीच करीब 10 मिनट तक संघर्ष चला। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के की कतर्निया रेंज के सदर बीट के कुड़कुड़ी कुआं गांव में सोमवार रात तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई। बकरी की मौत हो गई। बकरी को छुड़ाने के प्रयास में तेंदुए से भिड़ी महिला से दस मिनट तक संघर्ष चला। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है।

बहराइच जनपद के सुजौली थाने के कतर्निया रेंज जंगल की सदर बीट से सटे कुड़कुड़ी कुंआ गांव निवासनी श्रीमती निषाद (47) पत्नी ध्रुव कुमार निषाद के घर में सोमवार रात लगभग 1 बजे सभी गहरी नींद में सोए थे। इसी दौरान टटिया फाड़ कर घुसे तेंदुए ने बकरी को दबोच लिया। इसके बाद बकरी के जोर-जोर से मिमियाने की आवाज सुनाई दी। जब वह दूसरे कमरे में पहुंचीं तो देखा कि तेंदुआ बकरी को दबोचे हुए है। इसके बाद महिला के शोर मचाने पर तेंदुए ने बकरी को छोड़ दिया लेकिन तेंदुए ने महिला पर ही अचानक हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर, पेट और हाथ में गहरे जख्म आए हैं।