Hindi NewsUP NewsA woman broke down in tears after her husband made an objectionable video of his wife viral; FIR filed
अपनी पत्नी आपत्तिजनक वीडियो कर दिया वायरल, पति की गंदी करतूत पर फूट-फूट कर रोई महिला; FIR

संक्षेप:

यूपी के बहराइच में एक पति ने अपनी पत्नी आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया। पति के इस गंदे कृत्य से पत्नी परेशान हो गई। पत्नी फूट-फूट कर रोई। इसके बाद वह पुलिस से शिकायत की।

Dec 26, 2025 02:53 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक द्वारा पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पति के इस गंदे कृत्य से पत्नी परेशान हो गई। पत्नी फूट-फूट कर रोई। इसके बाद वह पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, जरवलरोड थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का अपने पति के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। विवाद के चलते महिला अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान आरोप है कि उसके पति ने बदले की नीयत से पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया।

वीडियो के वायरल होने की जानकारी मिलने पर पीड़िता पत्नी मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई। इसके बाद उसने जरवलरोड थाने में पहुंचकर पूरे मामले की लिखित तहरीर दी। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की इस हरकत से उसकी सामाजिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है और वह मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई है।

पुलिस ने पीड़िता पत्नी की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ आईटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। थाना प्रभारी के अनुसार, जांच के दौरान यदि आरोप सही पाए गए तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें और किसी की निजता का उल्लंघन कानूनन अपराध है

