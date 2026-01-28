Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa woman began living with someone else without divorcing her husband then demanded alimony know court s order
पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ रहने लगी महिला, फिर मांगा गुजारा भत्ता; जानें कोर्ट का आदेश

पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ रहने लगी महिला, फिर मांगा गुजारा भत्ता; जानें कोर्ट का आदेश

संक्षेप:

अधिवक्ता द्वय का कहना था कि महिला याची की वैध पत्नी नहीं है इसलिए उसके पक्ष में गुजारा भत्ता देने का परिवार न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध है। महिला की शादी शारदा प्रसाद से हुई थी। उससे अदालत के माध्यम से तलाक नहीं लिया और याची के साथ बतौर पत्नी रहने लगी। पिछले दिनों एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला आया था।

Jan 28, 2026 04:35 pm ISTAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

यूपी के चित्रकूट में एक महिला अपने पति से तलाक लिए बिना दूसरे शख्स के साथ रहने लगी। फिर कुछ समय बाद उसने परिवार न्यायालय में गुजारा भत्ता की मांग कर दी। परिवार न्यायालय से महिला के पक्ष में निर्णय भी आ गया। इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर हाई कोर्ट ने महिला को गुजारा भत्ता देने के परिवार न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। महिला को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने संतोष कुमार की याचिका पर अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी और अजय कुमार पांडेय को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय का कहना था कि महिला याची की वैध पत्नी नहीं है इसलिए उसके पक्ष में गुजारा भत्ता देने का परिवार न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध है। महिला की शादी शारदा प्रसाद से हुई थी। उससे अदालत के माध्यम से तलाक नहीं लिया और याची के साथ बतौर पत्नी रहने लगी।

ये भी पढ़ें:पति की कमाई के इतने प्रतिशत पर पत्नी का हक, गुजारा भत्ता केस में HC का फैसला

उसने परिवार न्यायालय में गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दी, जिस पर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश ने महिला को दो हजार और बच्ची को एक हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अधिवक्ता द्वय का कहना था कि महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है। उसने स्वीकार किया है कि शादी की है लेकिन शादी में सप्तपदी नहीं हुई थी इसलिए परिवार न्यायालय का आदेश रद्द किया जाए। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है।

पति की कमाई के इतने प्रतिशत पर पत्नी का हक

बता दें कि पिछले दिनों गुजारा भत्ता के एक अन्य केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला आया था। इसमें कहा गया था कि भरण पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने सुरेश चंद्र की पुनरीक्षण अर्जी पर दिया था। याचिका में अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शाहजहांपुर के 26 जुलाई 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। परिवार न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के तहत पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण भत्ते को 500 रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

ये भी पढ़ें:पत्नी को गुजारा भत्ता ना देना पड़े, छोड़ दी 6 करोड़ की नौकरी; कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए माना कि विपक्षी पुनरीक्ष्रणकर्ता की विधिवत विवाहित पत्नी है और स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति का कानूनी और नैतिक दायित्व है। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि पति मजदूर भी है तो वह प्रतिदिन लगभग 600 रुपए कमा सकता है जिससे उसकी मासिक आय करीब 18 हजार रुपए होती है। हाई कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |