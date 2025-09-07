a woman became pregnant even after getting a copper t inserted and gave birth to 3 children कॉपर-टी लगवाने के बाद भी गर्भवती हो गई महिला, 3 बच्चों को दिया जन्म, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsa woman became pregnant even after getting a copper t inserted and gave birth to 3 children

कॉपर-टी लगवाने के बाद भी गर्भवती हो गई महिला, 3 बच्चों को दिया जन्म

18 दिसंबर 2021 को पीलीभीत के महिला अस्पताल में कॉपर-टी लगवाई थी। जून महीने में अचानक महिला को दर्द उठा। इस पर वह 12 जून 2023 को वह कॉपर टी की जांच कराने महिला अस्पताल पहुंची। वहां उसकी जांच नहीं की गई। आरोप है कि उससे रुपयों की मांग की गई।

Ajay Singh संवाददाता, पीलीभीतSun, 7 Sep 2025 08:29 AM
कॉपर-टी लगवाने के बाद भी गर्भवती हो गई महिला, 3 बच्चों को दिया जन्म

यूपी के पीलीभीत में चार साल पहले कॉपर टी लगवाने के बाद भी एक महिला गर्भवती हो गई। पेट में दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड कराने पर इसका खुलासा हुआ। महिला ने 27 जुलाई को एक साथ तीन शिशुओं को जन्म दिया है। पति ने लापरवाही के आरोप लगाते हुए सीएमओ से शिकायत की है।

शिकायती पत्र में युवक ने बताया कि पत्नी का गर्भधारण रोकने को 18 दिसंबर 2021 को सरकारी योजना के तहत महिला अस्पताल में कॉपर-टी लगवाई थी। जून महीने में अचानक महिला को दर्द उठा। इस पर वह 12 जून 2023 को वह कॉपर टी की जांच कराने महिला अस्पताल पहुंची। वहां उसकी जांच नहीं की गई। आरोप है कि उससे रुपयों की मांग की गई। इसकी शिकायत आईजीआरएस पर दर्ज कराई थी। इसके बाद 16 दिसंबर 2024 को फिर पेट में दर्द हुआ तो वह पत्नी को लेकर फिर महिला अस्पताल पहुंचा।

पति का आरोप है कि महिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना जांच किए ही कॉपर टी लगी होने के कारण दर्द होने की समस्या बताकर उन्हें वापस कर दिया। इसके बाद भी महिला को राहत नहीं मिली तो उन्होंने चार अप्रैल 2025 को निजी अल्ट्रासांउड सेंटर पर चेकअप कराया। अल्ट्रासाउंड से महिला के गर्भ में तीन बच्चे होने की पुष्टि हो गई। यह जानकर पति-पत्नी दोनों हैरान रह गए। वे एक बार फिर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों को अल्ट्रासांउड की रिपोर्ट दिखाई। इसके बाद 27 जुलाई 2025 को पत्नी ने तीन बच्चों को जन्म दिया। कॉपर-टी लगवाने के बाद भी तीन बच्चे होने के मामले की पति ने सीएमओ से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पति के शिकायत करने के बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है।

क्या बोले सीएमओ

सीएमओ डा.आलोक कुमार ने बताया कि किसी गलती की वजह से कॉपर टी निकल भी सकती है। लेकिन यदि ऐसा है तो मामले में विधिवत शिकायतकर्ता से बात करेंगे। इस मामले की जांच कराई जाएगी। महिला डॉक्टर की रिपोर्ट भी ली जाएगी।

