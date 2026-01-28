Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA woman attempted self immolation in front of the UP vidhan Bhavan gate
विधानभवन के गेट के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस की तत्परता से बची जान

विधानभवन के गेट के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस की तत्परता से बची जान

संक्षेप:

लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया। जब विधानभवन गेट नंबर 9 के पास काकोरी इलाके के कठिगरा की रहने वाली नीतू ने बुधवार दोपहर आत्मदाह का प्रयास किया। यह देख पुलिस कर्मियों ने उसे बचा किया। वह अपने भतीजे के साथ पहुंची थी।

Jan 28, 2026 02:06 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी विधानभवन के गेट नंबर 9 के सामने बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब काकोरी थाना क्षेत्र के कठिगरा गांव की रहने वाली नीतू ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि नीतू अपने भतीजे के साथ विधानभवन पहुंची थी। उसने गांव के ही कुछ लोगों पर गलत तरीके से उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर वह लंबे समय से परेशान थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने नीतू के पास से एक प्रार्थनापत्र बरामद किया है, जो पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को संबोधित है। इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पूछताछ में नीतू ने बताया कि उसके भाई अजय कुमार द्वारा वरासत में आई भूमि का विक्रय अनुबंध 15 जनवरी को नीरज कुमार वर्मा और नरेंद्र यादव के पक्ष में कर दिया गया था। बाद में आरोपियों ने विक्रय अनुबंध को निरस्त करने के लिए शपथपत्र भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। नीतू का आरोप है कि संबंधित लोग उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिससे वह बेहद परेशान हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और काकोरी पुलिस को बुलाकर महिला को उनके सुपुर्द कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:रास्ते में घर मत बनवाना, नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा; बच्चे ने उतारी योगी की नकल
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |