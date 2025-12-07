Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA wolf carried away a newborn in front of the mother, a leopard appeared in front of the police officer's jeep
मां के सामने नवजात को उठा ले गया भेड़िया, थानेदार की गाड़ी के सामने आया तेंदुआ

मां के सामने नवजात को उठा ले गया भेड़िया, थानेदार की गाड़ी के सामने आया तेंदुआ

संक्षेप:

यूपी के बहराइच में जंगली जानवारों की दहशत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ यहां के कैसरगंज इलाके में चार माह के बच्चे को मां के सामने ही भेड़िया उठा ले गया। दूसरी तरफ कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के राजापुर कतर्निया गांव के पास मोतीपुर की पुलिस की गाड़ी के सामने तेंदुआ आ गया।

Dec 07, 2025 02:23 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बहराइच
share Share
Follow Us on

यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िया ने हमला किया है। मां के सामने ही उसके चार माह के नवजात को भेड़िया उठा ले गया। कैसरगंज इलाके में गोड़हिया नम्बर 3 गांव में घटना हुई है। ग्रामीण और पुलिस बच्चे के खोजबीन में लगे हैं। वहीं कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के राजापुर कतर्निया गांव के पास पुलिस की गाड़ी के सामने ही तेंदुआ आ गया है। पुलिस ने तेंदुआ के निकलने का इंतजार किया, इसके बाद आगे के लिए रवाना हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भेड़िया प्रभावित कैसरगंज इलाके के एक गांव में भेड़िया चार माह के बच्चे को उठा ले गया। देर रात बच्चा मां के पास सोया था उसी दौरान भेड़िये ने हमला किया। ग्रामीण खोजबीन कर रहे हैं मगर अभी बच्चे की बरामदगी नहीं हुई है। वन विभाग और पुलिस टीम पहुंची है। अब तक सात बच्चों की मौत हो चुकी है। दो लपता हैं। लापता होने वाला यह तीसरा बच्चा है।

ये भी पढ़ें:आधी रात बहू के कमरे से खटर-पटर पर सास ने मचाया शोर,तलाशी में बेड से निकला प्रेमी

घटना गोड़हिया नंबर 3 ग्राम पंचायत के मजरा मल्लाहन पुरवा में हुई है। यहां संतोष की पत्नी अपने चार साल के पुत्र सुभाष को लेकर चारपाई पर लेटी थी। रात में दो बजे के बाद बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। बच्चा नहीं दिखा तो मां तड़प उठी। उसने रोने पीटने की आवाज से ग्रामीण जमा हुए। तलाश शुरू की लेकिन पता नहीं चला। दरअसल इसी गांव में तीन दिन पूर्व दो बच्चों पर भेड़िए ने हमला किया था। दोनों के गहरे जख्म हैं और घटना स्थल के दोनों के घर थोड़ी दूर स्थित हैं। हमले के बाद डीएम अक्षय त्रिपाठी गांव आए थे।

थानेदार की गाड़ी के सामने आया तेंदुआ, उड़े होश

मिहींपुरवा(बहराइच)। कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के राजापुर कतर्निया गांव के पास मोतीपुर की पुलिस शनिवार की रात गश्त कर रही थी। रात लगभग 12 बजे अचानक एक तेंदुआ गाडी़ के सामने आ गया। गाड़ी की लाइट पड़ते ही वह सड़क के दुसरी ओर खेतों में भाग गया। तेंदुए के जाने के बाद पुलिस आगे बढ़ सकी। इस दौरान पुलिसकर्मियों के होश उड़े रहे हालांकि रोमांचित भी हुए।

मोतीपुर थाने की पुलिस शनिवार की रात लगभग 12 बजे गश्त पर थी। थानाध्यक्ष आनन्द कुमार चौरसिया पुलिस टीम के साथ थे। राजापुर गांव के सामने गाड़ी जैसे पहुंची वैसे सड़क किनारे तेंदुआ घात लगाए बैठा था। रोशनी पड़ते ही उसने फुर्ती दिखाई और सड़क की ओर बढ़ा। तेंदुए को देखकर पुलिस टीम रुक गई। इससे तेंदुआ सड़क क्रास कर गया। पुलिस ने गाड़ी की रोशनी में सो ने तेंदुए के चहल कदमी की वीडियो बना ली। पुलिसकर्मियों ने ग्राम प्रधान माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क किया। पुलिस ने मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दी।