a week old baby girl buried alive in ground people saved her after hearing her groans condition critical यूपी: एक हफ्ते की जिंदा बच्ची को जमीन में दफनाया, कराहें सुन लोगों ने बचाया; हालत गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa week old baby girl buried alive in ground people saved her after hearing her groans condition critical

यूपी: एक हफ्ते की जिंदा बच्ची को जमीन में दफनाया, कराहें सुन लोगों ने बचाया; हालत गंभीर

रविवार की सुबह बबलू टहलते हुए भुड़िया जाने वाले रास्ते पर निकला ही था कि कानों में मासूम की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। संदेह हुआ तो वे आवाज की दिशा में बढ़े और जो दृश्य सामने था, वह दिल को छलनी करने वाला था। मिट्टी से एक नन्हा हाथ बाहर झांक रहा था। हाथ में गहरे जख्म थे।

Ajay Singh Mon, 15 Sep 2025 11:55 AM
share Share
Follow Us on
यूपी: एक हफ्ते की जिंदा बच्ची को जमीन में दफनाया, कराहें सुन लोगों ने बचाया; हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां जैतीपुर क्षेत्र में रविवार की सुबह नदी के किनारे मिट्टी के नीचे दबाई गई एक सप्ताह की बच्ची की हल्की-सी कराह सुनकर लोग दौड़ पड़े। बच्ची की कराहने की आवाजों ने उसकी जिंदगी तो बचा ली लेकिन समाज के सामने इंसानियत का काला चेहरा भी उजागर कर दिया।

जैतीपुर के गौहावर गांव का बबलू रविवार सुबह टहलते हुए भुड़िया जाने वाले रास्ते पर निकला ही था कि कानों में मासूम की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। संदेह हुआ तो वे आवाज की दिशा में बढ़े और जो दृश्य सामने था, वह दिल को छलनी करने वाला था। मिट्टी से एक नन्हा हाथ बाहर झांक रहा था। उस हाथ में गहरे जख्म थे और हाथ का पंजा जंगली जानवरों ने नोच लिया था। बबलू ने तुरंत ग्रामीणों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसआई इतेश तोमर ने मासूम को मिट्टी से बाहर निकाला। बच्ची की सांसें चल रही थीं लेकिन वह बेहद कमजोर दिख रही थी।

ये भी पढ़ें:यूपी में अब नहीं चलेगी कुत्तों की आवारागर्दी, दो बार काटा तो मिलेगी उम्र कैद

दफनाने से पहले नए कपड़े पहनाए, माथे पर लगाया तिलक

पुलिसकर्मी उसे गाड़ी से सीएचसी तिलहर ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची करीब एक सप्ताह की है, नाल कटा हुआ है और उसे नए कपड़े पहनाए गए थे। माथे पर टीका लगा था, मानो किसी ने उसे सजाया हो और फिर उसी ने मिट्टी में दबा दिया। ऐसा किसने किया होगा? यह सवाल लोगों के दिमाग में कौंध रहा है और इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जैतीपुर थाने के एसओ गौरव त्यागी ने बताया कि चाइल्ड केयर को सूचना दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में गजब हो गया, एक ही आदमी एक साथ 6 जिलों में नौकरी करते मिला; ली सैलरी

क्या बोली पुलिस

शाहजहांपुर के एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि बच्ची को मिट्टी में दबाने की सूचना मिली थी। सीएचसी से गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बच्ची के बारे में पता लगाया जा रहा है।

UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |