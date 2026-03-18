आधी रात को भरभराकर गिर गई दीवार, मची चीख-पुकार; एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

रात करीब 12 बजे अचानक से दीवार गिरी। किसी को पहले से इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस दीवार पर टीन शेड रखा हुआ था। गिरी। उस वक्त इस शेड के नीचे परिवार के लोग सोए हुए थे। अचानक दीवार और टीन शेड गिरने से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन घायलों का भी बुरा हाल है।

UP News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मंगलवार की आधी रात के करीब अचानक एक मकान की कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई। इसके मलबे के नीचे एक ही परिवार के छह लोग दबकर घायल हो गए। इनमें से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मची चीख-पुकार सुन आसपास के लोग जुट गए। एक साथ तीन-तीन मौतों और तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के चलते परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रशासन ने अस्पताल में घायलों के समुचित इलाज का भरोसा दिया है।

घटना, मैनपुरी जिले के कोतवाली क्षेत्र के आठपुरा गांव की है। मंगलवार की रात करीब 12 बजे अचानक से दीवार गिरी। किसी को पहले से इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस दीवार पर टीन शेड रखा हुआ था। दीवार टीन शेड के साथ गिरी। उस वक्त इस शेड के नीचे परिवार के लोग सोए हुए थे। अचानक दीवार और टीन शेड गिरने से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। छह लोग मलबे के नीचे दब गए। तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन घायलों का भी बुरा हाल है। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।

इनकी हुई है मौत दीवार और टीन शेड के मलबे के नीचे दबकर 40 वर्षीय रूबी पत्नी बृजेश जाटव, 8 वर्षीय दिलीप पुत्र बृजेश, 13 वर्षीय देवी पुत्री बृजेश की दर्दनाक मौत हो गई।

ये हुए हैं घायल इस हादसे में 50 वर्षीय बृजेश पुत्र लाल सिंह, 15 वर्षीय गुड़िया पुत्री बृजेश और 5 वर्षीय पल्लवी पुत्री बृजेश घायल हो गए।