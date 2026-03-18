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आधी रात को भरभराकर गिर गई दीवार, मची चीख-पुकार; एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Mar 18, 2026 12:46 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुरावली (मैनपुरी)
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रात करीब 12 बजे अचानक से दीवार गिरी। किसी को पहले से इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस दीवार पर टीन शेड रखा हुआ था। गिरी। उस वक्त इस शेड के नीचे परिवार के लोग सोए हुए थे। अचानक दीवार और टीन शेड गिरने से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन घायलों का भी बुरा हाल है। 

आधी रात को भरभराकर गिर गई दीवार, मची चीख-पुकार; एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

UP News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मंगलवार की आधी रात के करीब अचानक एक मकान की कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई। इसके मलबे के नीचे एक ही परिवार के छह लोग दबकर घायल हो गए। इनमें से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मची चीख-पुकार सुन आसपास के लोग जुट गए। एक साथ तीन-तीन मौतों और तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के चलते परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रशासन ने अस्पताल में घायलों के समुचित इलाज का भरोसा दिया है।

घटना, मैनपुरी जिले के कोतवाली क्षेत्र के आठपुरा गांव की है। मंगलवार की रात करीब 12 बजे अचानक से दीवार गिरी। किसी को पहले से इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस दीवार पर टीन शेड रखा हुआ था। दीवार टीन शेड के साथ गिरी। उस वक्त इस शेड के नीचे परिवार के लोग सोए हुए थे। अचानक दीवार और टीन शेड गिरने से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। छह लोग मलबे के नीचे दब गए। तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन घायलों का भी बुरा हाल है। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।

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इनकी हुई है मौत

दीवार और टीन शेड के मलबे के नीचे दबकर 40 वर्षीय रूबी पत्नी बृजेश जाटव, 8 वर्षीय दिलीप पुत्र बृजेश, 13 वर्षीय देवी पुत्री बृजेश की दर्दनाक मौत हो गई।

ये हुए हैं घायल

इस हादसे में 50 वर्षीय बृजेश पुत्र लाल सिंह, 15 वर्षीय गुड़िया पुत्री बृजेश और 5 वर्षीय पल्लवी पुत्री बृजेश घायल हो गए।

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दीवार गिरने की आवाज और चीख पुकार

टीन शेड के साथ दीवार गिरने की आवाज जोर से आई और इसी के साथ वहां चीख-पुकार मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला गया। घायल हुए तीनों लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। सूचना पाकर एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और कुरावली पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीन लोगों की मौत होने से ग्रामीण भी शोक में डूब गए हैं।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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