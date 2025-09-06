बीजेपी नेता पर ‘विषकन्या’ ने दर्ज कराई थी रेप की फर्जी रिपोर्ट, केस में सामने आया एक और नाम

विषकन्या का परिवार उस्मानपुर कच्ची बस्ती में रहता था। बर्रा थाने में रवि सतीजा और ध्रुव गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास, पाक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कराया था। आरोप था कि ध्रुव उसकी नाबालिग बहन को रवि सतीजा के होटल में काम दिलाने के बहाने ले गया था, जहां सतीजा ने दुष्कर्म का प्रयास किया।

भाजपा नेता रवि सतीजा पर फर्जी रेप की रिपोर्ट कराने वाली ‘विषकन्या’ के कोतवाली में दर्ज मुकदमे में एक और नाम सामने आया है। यह एक वकील का बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस चार्जशीट लगाएगी। ‘विषकन्या’ ने उसकी ओर से फर्जी वकालतनामा लगाने को लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा कराया था।

बिहार के छपरा की रहने वाली विषकन्या का परिवार उस्मानपुर कच्ची बस्ती में रहता था। चार दिसंबर 2024 को बर्रा थाने में रवि सतीजा और ध्रुव गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास, पाक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कराया था। आरोप था कि ध्रुव उसकी नाबालिग बहन को रवि सतीजा के होटल में काम दिलाने के बहाने ले गया था, जहां सतीजा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। जांच में यह मुकदमा झूठा पाया गया। इसके बाद रवि सतीजा ने फर्जी रेप केस कराने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने को लेकर चर्चित वकील अखिलेश दुबे उसके सहयोगी लवी मिश्रा, मुकदमा कराने वाली लड़की और उसकी बहन समेत सात लोगों पर बर्रा थाने में मुकदमा कराया था।

पुलिस ने रवि सतीजा पर बर्रा थाने में दर्ज मुकदमा झूठा पाते हुए एक्सपंज कर दिया था कोर्ट रिपोर्ट स्वीकृत करती इससे पहले बिलाल आलम नाम के अधिवक्ता ने वकालतनामा लगाकर एक्सपंज रिपोर्ट पर विषकन्या की ओर से विरोध दर्ज कराया था। कोतवाली में विषकन्या ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह बिलाल आलम नाम के किसी अधिवक्ता को नहीं जानती है और न ही कभी वकील नियुक्त किया है। कोतवाली पुलिस ने जब अधिवक्ता से पूछताछ की तो उसने बताया कि मुंशी ने हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने जब मुंशी से पूछताछ की तो उसने एक अन्य अधिवक्ता पर हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए। पुलिस ने अधिवक्ता को पूछताछ के लिए बुलाया है।

अखिलेश को एनजीटी का नोटिस पार्क के पेड़ काट ग्राउंड क्यों बनाया जूही कलां, साकेत नगर स्थित नगर निगम की पार्क की जमीन पर पेड़ काटकर बास्केटबॉल ग्राउंड बनाने का मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पहुंच गया है। एनजीटी ने सुनवाई करते हुए छह हफ्ते में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में ब्रिज किशोर दुबे स्मारक समिति जरिये सेक्रेटरी अखिलेश दुबे को भी पक्षकार बनाया गया है। एनजीटी में अजय प्रताप सिंह ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि प्लॉट संख्या 559 जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.11 एकड़ है। नगर निगम के नक्शे में यह जमीन पार्क के रूप में दर्ज है। यह प्रतिवादी नंबर सात आवास एवं शहरी नियोजन को हरित क्षेत्र के रखरखाव के लिए दी गई थी लेकिन अब उस पर निर्माण कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने गूगल इमेज और आरटीआई के जरिए यह भी दिखाया कि पहले यहां बड़ी संख्या में पेड़ थे जिन्हें काटकर बास्केटबॉल ग्राउंड बना दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि न केवल पार्क का स्वरूप बदला गया बल्कि आम जनता का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। इससे क्षेत्रीय लोगों के हरित क्षेत्र और खुले स्थान पर जाने के अधिकार का हनन हुआ है। सुनवाई करते हुए एनजीटी के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और ईश्वर सिंह ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर 2025 को होगी।

याचिका में बनाए गए हैं सात प्रतिवादी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फोरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट जरिए चीफ सेक्रेटरी

स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जरिए डीएम

कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कानपुर डिवीजनल कमिश्नर

म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम जरिये कानपुर डिवीजनल कमिश्नर

अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश जरिए चीफ सेक्रेटरी

ब्रिज किशोर दुबे स्मारक समिति जरिए सेक्रेटरी अखिलेश दुबे