A village in Lucknow that has not yet received electricity, forcing people to live in darkness राजधानी लखनऊ में एक ऐसा गांव जहां आज तक नहीं पहुंची बिजली, अंधेरे में जीने को मजबूर हैं लोग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA village in Lucknow that has not yet received electricity, forcing people to live in darkness

राजधानी लखनऊ में एक ऐसा गांव जहां आज तक नहीं पहुंची बिजली, अंधेरे में जीने को मजबूर हैं लोग

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा गांव जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। मुख्यालय से महज 45 किमी.दूर रहीमाबाद के वृंदावन गांव के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। शाम होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है।

Deep Pandey लखनऊ। राशिद अहमदWed, 8 Oct 2025 07:27 AM
share Share
Follow Us on
राजधानी लखनऊ में एक ऐसा गांव जहां आज तक नहीं पहुंची बिजली, अंधेरे में जीने को मजबूर हैं लोग

राजधानी लखनऊ में एक ऐसा गांव है, जहां आजादी के 77 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। मध्यांचल निगम मुख्यालय से महज 45 किमी.दूर रहीमाबाद के वृंदावन गांव के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। शाम होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है। ग्रामीणों को दीये और मोमबत्तियों के सहारे काम चलाना पड़ता है। बच्चों को ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती है।

गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक स्थिति नहीं बदली है। पहले भी बिजली नहीं थी। आज भी नहीं है। कई पीढ़ियों ने बिजली की रोशनी का इंतजार किया। कुछ लोग इस इंतजार में ही दुनिया से चले गए। विकास की रोशनी से वंचित इस गांव के लोगों को हर शाम अंधेरा होने से पहले घर लौटना पड़ता है। वृंदावन गांव में करीब तीन साल पहले पोल लगाए गए थे। कुछ दिनों बाद लेसा कर्मी पोल उखाड़कर ले गए। एक साल पहले फिर पोल लगाए गए, लेकिन आज तक लाइन नहीं खींची गई। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, पर कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण हरिश्चंद्र ने बताया कि गांव में करीब डेढ़ दर्जन घर हैं।

ये भी पढ़ें:दीपोत्सव होगा बेहद खास, 26 लाख दीयों से जगमगाएगी अयोध्या; बनेगा नया रिकॉर्ड

ढिबरी में पढ़ाई, पड़ोस के गांव में मोबाइल चार्ज

ग्रामीणों ने बताया कि बिजली न होने के कारण बच्चों को ढिबरी की रोशनी में पढ़ना पड़ता है। गांव के हरिश्चंद्र, रामकुमार, देवी प्रसाद, नरेंद्र कुमार, मथुरा, बिंद्रा, शिवराम, गोकुल, रामचंद्र, खुशीराम ने बताया कि मोबाइल चार्ज करने के लिए ससपन जाना पड़ता है।

बिजली के इंतजार में धूल फांक रहे पंखे

गांव के अरविंद पाल ने बताया कि लोग हमारे यहां रिश्ता जोड़ने से भी कतराते हैं, जहां बिजली न हो। वहां बेटियों का भविष्य अंधेरे में जाएगा। वहीं जो शादियां होती है। उनमें मिले दहेज के इलेक्ट्रॉनिक सामान यहीं खराब होकर धूल खाते हैं। गांव ब्याह कर आईं सुलोचना और रेनू ने बताया कि दहेज में मिला कूलर, पंखे, एलसीडी बिजली आने के इंतजार में रखे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:आजम खान से आज होगी अखिलेश यादव की मुलाकात, अटकलों पर लगेगा विराम

बिजली पोल लगाए, पर नहीं खींची लाइन

ग्रामीणों ने बताया कि करीब तीन साल पहले गांव में बिजली के पोल लगाए गए थे। कुछ समय बाद लेसाकर्मियों ने पोल उखाड़कर ले गए। एक साल पहले फिर पोल लगाकर छोड़ गए, लाइन आज तक नहीं खींची गई है।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |