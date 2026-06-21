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सीएम योगी के शहर में होने जा रहा बेहद खास काम, 6 आइकॉनिक गेटवे का प्लान

Ajay Singh गोरखपुर, राजीव दत्त पांडेय
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गोरखपुर की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, ज्ञान, शांति, जल, विकास और लोककला की झलक दिखाने वाले थीम पर आधारित छह भव्य द्वार डिजाइन किए गए हैं। इन सभी की वास्तुशैली एक समान होगी, लेकिन प्रत्येक द्वार गोरखपुर की अलग पहचान को प्रदर्शित करेगा। द्वारों पर 'गोरखपुर में आपका स्वागत है', प्रदर्शित होगा।

सीएम योगी के शहर में होने जा रहा बेहद खास काम, 6 आइकॉनिक गेटवे का प्लान

सीएम योगी के शहर गोरखपुर में बेहद खास काम होने जा रहा है। यहां छह नए द्वार विशेष आकर्षण होंगे। शहर को विशिष्ट और यादगार पहचान देने के लिए गोरखपुर नगर निगम ने छह आइकॉनिक गेटवे बनाने की योजना बनाई है। ‘सिक्स आइकॉनिक पोर्टल्स, वन सिटी आइडेंटिटी’ थीम पर तैयार प्रस्ताव में महानगर के छह प्रमुख प्रवेश मार्गों को सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प की दृष्टि से आकर्षक नागरिक स्मारकों के रूप में विकसित किया जएगा। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत तीन द्वार बनाए जाएंगे, जिन पर तकरीबन 24 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक महानगर की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, ज्ञान, शांति, जल, विकास और लोककला की झलक दिखाने वाले थीम आधारित छह भव्य द्वार डिजाइन किए गए हैं। इन सभी द्वारों की वास्तुशैली एक समान होगी, लेकिन प्रत्येक द्वार गोरखपुर की अलग पहचान को प्रदर्शित करेगा। इनका निर्माण भारतीय तोरण परंपरा, स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों और आधुनिक डिजाइन तत्वों के समन्वय से होगा। सैंडस्टोन, टेराकोटा और ब्रॉन्ज जैसी क्षेत्रीय सामग्री का उपयोग कर इन्हें आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा।

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द्वारों की खासियत

गोरखनाथ द्वार: मानीराम-नौतनवा रोड पर प्रस्तावित यह द्वार नाथ परंपरा और महानगर आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक होगा। इसमें त्रिशूल, डमरू, मंडल और पवित्र ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग होगा।

ज्ञान-आरोग्य द्वार: जंगल धूसड़-मेडिकल कॉलेज रोड पर यह द्वार बनेगा। यह शिक्षा, चिकित्सा और संस्थागत विकास को दर्शाएगा। इसमें ज्ञान चक्र और स्वास्थ्य से जुड़े प्रतीक आधुनिक रूप में प्रदर्शित होंगे।

कुशीनगर शांति द्वार: कसया-गोरखपुर मार्ग पर बनने वाला यह प्रवेश द्वार बौद्ध परंपरा और शांति का संदेश देगा। इसमें कमल, धम्म चक्र और स्तूप शैली की वास्तुकला प्रमुख आकर्षण होगी।

राप्ती-रामगढ़ताल द्वार: गोरखपुर बाईपास के जंगल रामगढ़ क्षेत्र में विकसित होगा। इसकी डिजाइन जल, प्रतिबिंब और प्रकृति से प्रेरित होगी। इसमें लहरों और जल तरंगों के प्रतीकात्मक स्वरूप को दर्शाया जाएगा।

विकसित गोरखपुर द्वार: एनएच-27 के पिपरी क्षेत्र में यह द्वार बनेगा। यह आधुनिक गोरखपुर, बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की गति का प्रतीक होगा। यह दूर से दिखाई देने वाला आधुनिक और गतिशील डिजाइन का होगा।

टेराकोटा कला द्वार: मऊ-वाराणसी मार्ग पर प्रस्तावित यह द्वार पूर्वांचल की लोककला, मिट्टी के शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसमें टेराकोटा टेक्सचर, लोक आकृतियां और पारंपरिक कला रूप प्रदर्शित होंगे।

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दिन-रात दोनों समय दिखेंगे आकर्षक

सभी गेटवे को दिन और रात दोनों समय आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान है। द्वारों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 'गोरखपुर में आपका स्वागत है', प्रदर्शित होगा।

पर्यटन और ब्रांडिंग को मिलेगा बढ़ावा

नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि ‘ये गेटवे केवल प्रवेश द्वार नहीं होंगे, बल्कि शहर की पहचान, पर्यटन संवर्धन और नागरिक गौरव के प्रतीक बनेंगे। कम भूमि घेराव वाली इन संरचनाओं से यातायात या स्थानीय व्यापार प्रभावित नहीं होगा, बल्कि शहर को एकीकृत और विशिष्ट पहचान मिलेगी।’

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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