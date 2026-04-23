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नेपाल में भीषण सड़क हादसा, महराजगंज के श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में गिरी, मां-बेटी की मौत

Apr 23, 2026 10:16 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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महराजगंज जिले के तीर्थयात्रियों से भरी एक गाड़ी नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में एक महिला और उसकी तीन साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल बताए हो गए। भिटौली क्षेत्र के सेमरा राजा निवासी ये लोग नेपाल के स्वर्गद्वारी मंदिर में दर्शन-पूजन करने जा रहे थे।

नेपाल में भीषण सड़क हादसा, महराजगंज के श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में गिरी, मां-बेटी की मौत

यूपी के महराजगंज जिले के तीर्थयात्रियों से भरी एक गाड़ी नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में एक महिला और उसकी तीन साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल बताए हो गए। जिले के भिटौली क्षेत्र के सेमरा राजा निवासी ये लोग नेपाल के स्वर्गद्वारी मंदिर में दर्शन-पूजन करने जा रहे थे। इस हादसे की सूचना पर जिले के अफसर सतर्क हो गए। एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गए, वहीं सोनौली में दस एंबुलेंस लगा दी गई है। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने समन्वय के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त-राजस्व को सोनौली भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है।

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भिटौली के सेमरा राजा गांव के लोग नेपाल के प्यूठान जिले में स्थित स्वर्गद्वारी प्रभुनाथ मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। स्वर्गभूमि यातायात समिति की भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी यह गाड़ी स्वर्गद्वारी प्रभुनाथ मंदिर की ओर जा रही थी। इसी दौरान प्यूठान जिले के स्वर्गद्वारी नगरपालिका-4 टाकुरा क्षेत्र में वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 30 फुट नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीर्थयात्रियों से भरी यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में करन नाथ मौर्य की तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी निर्मला मौर्य (30) ने इलाज के दौरान बुटवल अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में अन्य यात्री घायल हो गए।

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उधर, हादसे की जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिंगरी में भर्ती कराया गया। ड्राइवर समेत कुल 17 लोगों को रेफर किया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में डीएम संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि नेपाल में हुए हादसे में एक महिला और एक उसकी बच्ची की मौत हुई है। घायलों के इलाज और अन्य जरूरी सुविधा के लिए एसडीएम नौतनवा को मौके पर एंबुलेंस के साथ भेजा गया है। एडीएम वित्त-राजस्व सोनौली में कैंप कर समस्त इंतजाम सुनिश्चित कर रहे हैं। चार लाइफ सपोर्ट समेत दस एंबुलेंस भेजी गई हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की मेडिकल टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल के रुपन्देही के सीडीओ से बात हुई है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है।

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वहीं, सीएमओ डॉ. नवनाथ प्रसाद का कहना है कि सोनौली बॉर्डर पर 10 एंबुलेंस तैनात की गई हैं। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को अलर्ट किया गया है। हादसा नेपाल में हुआ है। डीएम के निर्देश पर सोनौली बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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