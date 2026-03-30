यूपी में कटरा-अयोध्या मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा 2 लेन ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी राहत

यूपी के गोंडा जिल में कटरा-अयोध्या मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग पर 2 लेन ओवरब्रिज बनेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत मसकनवा- लखपतनगर रेलखंड पर स्थित क्रॉसिंग नंबर 237 पर बनाया जाने वाला यह ब्रिज दो लेन का होगा।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिलें मे कटरा -अयोध्या मार्ग स्थित मसकनवा बाजार के रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए 88.90 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी मिलने के साथ ही प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत मसकनवा- लखपतनगर रेलखंड पर स्थित क्रॉसिंग नंबर 237 पर बनाया जाने वाला यह ब्रिज दो लेन का होगा। इसका निर्माण सेतु निगम करेगा। ब्रिज बनने से लाखों लोगों को लाभ होगा, उन्हें क्रॉसिंग पर आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। सेतु निगम के अधिकारियो के अनुसार जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।

मसकनवा बाजार में पड़ने वाले इस रेलवे क्रॉसिंग से होकर रोजाना दर्जनों ट्रेनों का आवागमन होता है। इसके कारण अक्सर क्रॉसिंग बंद रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है। पीक ऑवर में ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर जाम की समस्या बढ़ जाती है। कई बार जाम छूटने में आधा से पौन घंटा तक लग जाता है। इस दौरान जाम में लोगों को जूझना पड़ता है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए गोंडा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यहां पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए वह लंबे समय से प्रयासरत थे।

जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्य शुरू करने से पहले सभी तकनीकी स्वीकृतियां और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। साथ ही निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुसार कराया जाएगा। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया दो लेन ओवरब्रिज की स्वीकृति से संबंधित आदेश 28 मार्च को मिला है। 88.90 करोड़ की लागत से यहां निर्माण कराया जाएगा। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर काम शुरू कराया जाएगा।