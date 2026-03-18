यूपी के इस जिले में कैनाल पर बनने जा रहा 2 लेन पुल, लोगों को जाम से मिलेगी राहत

यूपी की राजधानी लखनऊ में खरजा कैनाल पर पीडब्ल्यूडी दो लेन का पुल बनाने जा रहा है। इससे करीब दो लाख लोगों को जाम से राहत मिलेगी। सुल्तानपुर रोड और किसान पथ आने-जाने वाले लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां मल्हौर-लौलाई मार्ग पर कांशीराम आवास के पास स्थित खरजा कैनाल पर पीडब्ल्यूडी दो लेन का पुल बनाने जा रहा है। इसके बनने से आसपास की लगभग दो लाख की आबादी को आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। मौजूदा समय में यहां पर मात्र तीन मीटर का संकरा पुल है, जिसके कारण पीक ऑवर में अक्सर जाम लगता है। सुल्तानपुर रोड और किसान पथ आने-जाने वाले लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं।

कैनाल पर बनने वाले दो लेन पुल निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को शासन से हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए धनराशि की भी स्वीकृत हो गई है। लगभग आठ करोड़ रुपये की लागत से इस दो लेन पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। अब यहां 57 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा पुल बनाया जाएगा। यह डिवाइडर वाला दो लेन का होगा, जिससे कि चार पहिया वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक का दबाव न पड़े और जाम न लगे। इससे पहले पुल के दोनों तरफ की तीन-तीन मीटर चौड़ी सड़क का भी पुनर्निमाण करते हुए उसे भी नौ-नौ मीटर चौड़ा बनाया जाएगा।

किसान पथ और सुल्तानपुर रोड की तरफ आवाजाही आसान हो जाएगाी पुल बन जाने से लौलाई, चिनहट, मल्हौर और गोमती नगर विस्तार के लोगों की किसान पथ और सुल्तानपुर रोड की तरफ आवाजाही आसान हो जाएगाी। उन्हें खरजा कैनाल पर जाम से बचने के लिए शहीद पथ होकर किसान पथ और सुल्तानपुर रोड की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग एक साल लगेगा। तब तक के लिए रूट डायवर्जन का अनुरोध यातायात पुलिस से किया गया है। डायवर्जन लागू होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।