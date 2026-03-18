यूपी के इस जिले में कैनाल पर बनने जा रहा 2 लेन पुल, लोगों को जाम से मिलेगी राहत
यूपी की राजधानी लखनऊ में खरजा कैनाल पर पीडब्ल्यूडी दो लेन का पुल बनाने जा रहा है। इससे करीब दो लाख लोगों को जाम से राहत मिलेगी। सुल्तानपुर रोड और किसान पथ आने-जाने वाले लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां मल्हौर-लौलाई मार्ग पर कांशीराम आवास के पास स्थित खरजा कैनाल पर पीडब्ल्यूडी दो लेन का पुल बनाने जा रहा है। इसके बनने से आसपास की लगभग दो लाख की आबादी को आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। मौजूदा समय में यहां पर मात्र तीन मीटर का संकरा पुल है, जिसके कारण पीक ऑवर में अक्सर जाम लगता है। सुल्तानपुर रोड और किसान पथ आने-जाने वाले लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं।
कैनाल पर बनने वाले दो लेन पुल निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को शासन से हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए धनराशि की भी स्वीकृत हो गई है। लगभग आठ करोड़ रुपये की लागत से इस दो लेन पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। अब यहां 57 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा पुल बनाया जाएगा। यह डिवाइडर वाला दो लेन का होगा, जिससे कि चार पहिया वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक का दबाव न पड़े और जाम न लगे। इससे पहले पुल के दोनों तरफ की तीन-तीन मीटर चौड़ी सड़क का भी पुनर्निमाण करते हुए उसे भी नौ-नौ मीटर चौड़ा बनाया जाएगा।
किसान पथ और सुल्तानपुर रोड की तरफ आवाजाही आसान हो जाएगाी
पुल बन जाने से लौलाई, चिनहट, मल्हौर और गोमती नगर विस्तार के लोगों की किसान पथ और सुल्तानपुर रोड की तरफ आवाजाही आसान हो जाएगाी। उन्हें खरजा कैनाल पर जाम से बचने के लिए शहीद पथ होकर किसान पथ और सुल्तानपुर रोड की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग एक साल लगेगा। तब तक के लिए रूट डायवर्जन का अनुरोध यातायात पुलिस से किया गया है। डायवर्जन लागू होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
निर्माण के लिए यातायात डायवर्जन का अनुरोध-
खरजा कैनाल पर स्थित पुल से रोजाना मल्हौर, लौलाई, चिनहट और गोमती नगर विस्तार क्षेत्र से हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। किसानपथ से एमिटी विवि, मल्हौर रेलवे स्टेशन, चिनहट, कमता मार्ग और खरगापुर सहित गोमती नगर विस्तार की कुछ कॉलोनियों के लोगों की आवाजाही होती है। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की तरफ से पुलिस उपायुक्त(यातायात) को पत्र भेज कर ट्रैफिक डायवर्ट करने का अनुरोध किया गया है। सुझाव दिया गया है कि किसान पथ से एमिटी विवि और माधव ग्रीन सिटी आने-जाने वालों के लिए फुसुलौना ढाल से दाएं मुड़कर मिर्जा बवुरिहा होते हुए मार्ग दिया जाए। इसी मार्ग से चिनहट, सतरिख और जुग्गौर के लोगों की आवाजाही सुनिश्चित की जाए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें