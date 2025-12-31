सेप्टिक टैंक में गिरने से ढाई साल के मासूम की मौत, एयरफोर्स परिसर में खेलते समय हुआ दर्दनाक हादसा

यूपी की राजधानी लखनऊ के बंथरा स्थित मेमोरा एयरफोर्स स्टेशन परिसर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से ढाई साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मासूम बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

मृतक की पहचान रेयांश (ढाई वर्ष) पुत्र सुनील के रूप में हुई है।परिजनों के अनुसार सुनील मेमोरा एयरफोर्स छावनी परिसर की मेस में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। घटना के समय रेयांश अपने बड़े भाई श्रेयांश के साथ परिसर में खेल रहा था। इसी दौरान परिसर में बना सेप्टिक टैंक खुला हुआ था, जिसमें खेलते-खेलते रेयांश गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़े भाई श्रेयांश ने परिजनों को सूचना दी। परिजन और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को सेफ्टिक टैंक से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।