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पहलगाम हमला बरसी: शुभम द्विवेदी के नाम पर ट्रस्ट, मेडल और दर्जे से वंचित सैनिकों के लिए लड़ेंगी ऐशान्या

Apr 22, 2026 03:09 pm ISTPawan Kumar Sharma आलोक शर्मा, कानपुर
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पहलगामआतंकी हमले में कानपुर के शहीद शुभम द्विवेदी की याद अब एक संकल्प बन चुकी है। उनके नाम पर बना ट्रस्ट उन गुमनाम सैनिकों को पहचान दिलाने की पहल कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन न उन्हें कोई मेडल मिला, न शहीद का दर्जा।

पहलगाम हमला बरसी: शुभम द्विवेदी के नाम पर ट्रस्ट, मेडल और दर्जे से वंचित सैनिकों के लिए लड़ेंगी ऐशान्या

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वादियों में हुए आतंकी हमले में शहीद हाथी गांव निवासी शुभम द्विवेदी की याद अब एक संकल्प बन चुकी है। उनके नाम पर बना ट्रस्ट उन गुमनाम सैनिकों को पहचान दिलाने की पहल कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन न उन्हें कोई मेडल मिला, न शहीद का दर्जा। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा, यह प्रयास उन अनदेखे बलिदानों को सम्मान दिलाने और शुभम को सच्ची श्रद्धांजलि की एक छोटी कोशिश है।

ऐशान्या द्विवेदी कहती हैं कि अब उनकी पूरी जिंदगी शुभम की याद के साथ ही आगे बढ़ेगी। उनका दर्द कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इसे समाज सेवा के जरिए संभालने का रास्ता चुना है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली चलाई गई थी, जिसमें हाथी गांव निवासी 30 वर्षीय के शुभम द्विवेदी सबसे पहले शिकार बने। इकलौते बेटे की मौत से परिवार बिखर गया। शुभम के पिता संजय द्विवेदी कहते हैं, “इस दर्द से कभी उबर पाना संभव नहीं लगता। दो महीने पहले ही बेटे की शादी हुई थी, ऐसे में उसे खो देना हमारे लिए असहनीय है।” वे बताते हैं कि परिवार, व्यापार और रिश्तों को संभालने के लिए उन्होंने खुद को मजबूत बना लिया है, लेकिन भीतर का दर्द कभी खत्म नहीं होगा।

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महीनों खामोश मां अब बोलने लगी

शुभम की याद में टूटे इस परिवार ने खुद को संभालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन दर्द अब भी हर पल साथ है। संजय द्विवेदी बताते हैं कि संत प्रेमानंद महाराज की यह बात-अभिमन्यु की मौत पर भगवान श्रीकृष्ण भी अर्जुन को नहीं समझा पाए थे, उन्हें अपने दुःख को सहने का बल देती है। वे रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश करते हैं, परिवार के बीच हंसने-बोलने का प्रयास भी करते हैं, पर भीतर का खालीपन अब भी वैसा ही है। बेटे को खोने के बाद महीनों तक खामोश रहीं सीमा द्विवेदी अब थोड़ा बोलने लगी हैं, लेकिन उनकी सेहत चिंता का कारण बनी है।

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दर्द को सहारा बनाकर जी रही ऐशान्या

इसी दर्द के बीच ऐशान्या ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जीवन को शुभम की याद संग आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। वे कहती हैं कि आगे भी “शुभम ऐशान्या द्विवेदी” बनकर ही जीना है। इस ट्रस्ट को उन्होंने सहारा बना लिया है, जिसके जरिए वे जरूरतमंद महिलाओं व गुमनाम सैनिकों के परिवारों की मदद कर, हर दिन शुभम को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती हैं। संजय द्विवेदी अपनी बहू की इस हिम्मत पर गर्व जताते हैं। कहते हैं, उसमें हर परिस्थिति से लड़ने की काबिलियत है। उन्होंने सरकार से उसके अनुरूप नौकरी की मांग भी की है, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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