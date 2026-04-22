पहलगाम हमला बरसी: शुभम द्विवेदी के नाम पर ट्रस्ट, मेडल और दर्जे से वंचित सैनिकों के लिए लड़ेंगी ऐशान्या

पहलगामआतंकी हमले में कानपुर के शहीद शुभम द्विवेदी की याद अब एक संकल्प बन चुकी है। उनके नाम पर बना ट्रस्ट उन गुमनाम सैनिकों को पहचान दिलाने की पहल कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन न उन्हें कोई मेडल मिला, न शहीद का दर्जा।

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वादियों में हुए आतंकी हमले में शहीद हाथी गांव निवासी शुभम द्विवेदी की याद अब एक संकल्प बन चुकी है। उनके नाम पर बना ट्रस्ट उन गुमनाम सैनिकों को पहचान दिलाने की पहल कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन न उन्हें कोई मेडल मिला, न शहीद का दर्जा। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा, यह प्रयास उन अनदेखे बलिदानों को सम्मान दिलाने और शुभम को सच्ची श्रद्धांजलि की एक छोटी कोशिश है।

ऐशान्या द्विवेदी कहती हैं कि अब उनकी पूरी जिंदगी शुभम की याद के साथ ही आगे बढ़ेगी। उनका दर्द कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इसे समाज सेवा के जरिए संभालने का रास्ता चुना है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली चलाई गई थी, जिसमें हाथी गांव निवासी 30 वर्षीय के शुभम द्विवेदी सबसे पहले शिकार बने। इकलौते बेटे की मौत से परिवार बिखर गया। शुभम के पिता संजय द्विवेदी कहते हैं, “इस दर्द से कभी उबर पाना संभव नहीं लगता। दो महीने पहले ही बेटे की शादी हुई थी, ऐसे में उसे खो देना हमारे लिए असहनीय है।” वे बताते हैं कि परिवार, व्यापार और रिश्तों को संभालने के लिए उन्होंने खुद को मजबूत बना लिया है, लेकिन भीतर का दर्द कभी खत्म नहीं होगा।

महीनों खामोश मां अब बोलने लगी शुभम की याद में टूटे इस परिवार ने खुद को संभालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन दर्द अब भी हर पल साथ है। संजय द्विवेदी बताते हैं कि संत प्रेमानंद महाराज की यह बात-अभिमन्यु की मौत पर भगवान श्रीकृष्ण भी अर्जुन को नहीं समझा पाए थे, उन्हें अपने दुःख को सहने का बल देती है। वे रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश करते हैं, परिवार के बीच हंसने-बोलने का प्रयास भी करते हैं, पर भीतर का खालीपन अब भी वैसा ही है। बेटे को खोने के बाद महीनों तक खामोश रहीं सीमा द्विवेदी अब थोड़ा बोलने लगी हैं, लेकिन उनकी सेहत चिंता का कारण बनी है।