भूसे से लदा ट्रक एसडीओ की बोलेरो पर पलटा, हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने

संक्षेप: यूपी के रामपुर में हुए एक हादसे का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भूसा लदा ट्रक एक बोलेरो पर पलट गया है। इससे बोलेरो चालक की मौत हो गई और गाड़ी चकनाचूर हो गई है। घटना सिविल लाइंस थआना क्षेत्र में हुई है।

यूपी के रामपुर मे भूसे से लदा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो पर पलट गया। हादसे का खौफनाक वीडियो भी वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया है। यही वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बिलासपुर रोड पर रविवार शाम हुई। भीषण हादसे में बोलेरो पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसके चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बोलेरो बिजली विभाग के एसडीओ की बताई जा रही है।

बिलासपुर रोड पर पहाड़ी गेट के पास बिजलीघर के सामने रविवार शाम एक ट्रक बिलासपुर की ओर जा रहा था। ट्रक में भूसा भरा हुआ था। इसी दौरान बाईं तरफ से आए बोलेरो बचाने के चक्कर में चालक ने ट्रक को पहाड़ी गेट से चमरौआ रोड की ओर मोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और जिस बोलेरो को लड़ने से बचा रहा था, उसी पर पलट गया। ट्रक के पलटते ही बोलेरो उसके नीचे इस तरह से दब गया कि दिखाई भी नहीं दे रहा था। बोलेरो के साथ चल रहे एक बाइक सवार और एक अन्य राहगीर भी हादसे की चपेट में आने से बाल-बाल बचे।

बोलेरो चला रहे ड्राइवर की पहचान गंज थाना क्षेत्र के गूजर टोला निवासी फिरासत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार फिरासत बिजली विभाग के खौद बिजलीघर में तैनात एसडीओ का चालक था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।