Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA truck loaded with hay overturned onto the SDO's Bolero vehicle; a terrifying video of the accident has surfaced
भूसे से लदा ट्रक एसडीओ की बोलेरो पर पलटा, हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने

भूसे से लदा ट्रक एसडीओ की बोलेरो पर पलटा, हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने

संक्षेप:

यूपी के रामपुर में हुए एक हादसे का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भूसा लदा ट्रक एक बोलेरो पर पलट गया है। इससे बोलेरो चालक की मौत हो गई और गाड़ी चकनाचूर हो गई है। घटना सिविल लाइंस थआना क्षेत्र में हुई है।

Dec 29, 2025 10:59 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के रामपुर मे भूसे से लदा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो पर पलट गया। हादसे का खौफनाक वीडियो भी वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया है। यही वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बिलासपुर रोड पर रविवार शाम हुई। भीषण हादसे में बोलेरो पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसके चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बोलेरो बिजली विभाग के एसडीओ की बताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिलासपुर रोड पर पहाड़ी गेट के पास बिजलीघर के सामने रविवार शाम एक ट्रक बिलासपुर की ओर जा रहा था। ट्रक में भूसा भरा हुआ था। इसी दौरान बाईं तरफ से आए बोलेरो बचाने के चक्कर में चालक ने ट्रक को पहाड़ी गेट से चमरौआ रोड की ओर मोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और जिस बोलेरो को लड़ने से बचा रहा था, उसी पर पलट गया। ट्रक के पलटते ही बोलेरो उसके नीचे इस तरह से दब गया कि दिखाई भी नहीं दे रहा था। बोलेरो के साथ चल रहे एक बाइक सवार और एक अन्य राहगीर भी हादसे की चपेट में आने से बाल-बाल बचे।

बोलेरो चला रहे ड्राइवर की पहचान गंज थाना क्षेत्र के गूजर टोला निवासी फिरासत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार फिरासत बिजली विभाग के खौद बिजलीघर में तैनात एसडीओ का चालक था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

चार क्रेन से दो घंटे बाद हटाया गया ट्रक

हादसे की सूचना पर गंज, शहर कोतवाली और सिविल लाइंस थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। यातायात पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रामपुर-बिलासपुर हाईवे को बंद कर दिया और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया। मौके पर दमकल कर्मी भी मौजूद रहे। ट्रक को हटाने के लिए चार क्रेन मंगाई गईं। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह ट्रक को चारों क्रेन की मदद से सड़क से हटाया जा सका। एसपी विद्या सागर के अनुसार पहाड़ी गेट के पास हादसा हुआ है। इसमें एक चालक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।