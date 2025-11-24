बग्गी पर बैठने जा रहे दूल्हे को ट्रक ने कुचला, यूपी के बागपत में दर्दनाक हादसा

संक्षेप: बागपत में रविवार देर रात बिनौली थाना क्षेत्र में उस समय कोहराम मच गया, जब चढ़त के लिए बग्गी पर सवार होने जा रहे दूल्हे सुबोध कुमार (24 वर्ष) को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इससे दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। शादी के घर में कोहराम मच गया। बारातियों और दुल्हन पक्ष के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बागपत में रविवार देर रात बिनौली थाना क्षेत्र में उस समय कोहराम मच गया, जब चढ़त के लिए बग्गी पर सवार होने जा रहे दूल्हे सुबोध कुमार (24 वर्ष) को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इससे दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। शादी के घर में कोहराम मच गया। बारातियों और दुल्हन पक्ष के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। बिनौली क्षेत्र के गांव पिचौकरा से सरूरपुर गांव में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। ट्रक की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

सुबोध कुमार की बारात रविवार शाम को सरूरपुर पहुंची थी और सड़क किनारे बने पंचायत घर में ठहरी हुई थी। वहां नाश्ता-खााना के बाद चढ़त की रस्म की तैयारी शुरू हो गई। खुशी का माहौल था, ढोल-नगाड़े बज रहे थे, बाराती नाच-गा रहे थे। रात 11 बजे के करीब दूल्हा राजकुमार सुबोध सफेद शेरवानी और साफा पहने, मुस्कुराता हुआ बग्गी की ओर बढ़ा ही था कि अचानक सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक दूल्हे को घसीटता हुआ कई मीटर आगे तक गया और फिर तेजी से फरार हो गया।

हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मौके पर चीख-पुकार मच गई। बाराती और घराती दौड़े। आनन-फानन में दूल्हे को नजदीकी आस्था हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलते ही बिनौली थाना प्रभारी अपने दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। हाईवे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ट्रक और चालक जल्द पकड़े जाएंगे।