एटा से गुजरने वाली हजारा नहर का वो पुल, जो जीवन से हार मानने वालों के लिए आसान जगह बन गया था। उस जगह को एक छोटी सी जुगत के जरिए दुखद कहानियों का कारण नहीं बनने दिया गया।

Arun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 09:21 PM
जिलाधिकारी की एक जुगत ने बचा ली कई जानें

एटा से गुजरने वाली हजारा नहर का वो पुल, जो जीवन से हार मानने वालों के लिए आसान जगह बन गया था। उस जगह को एक छोटी सी जुगत के जरिए दुखद कहानियों का कारण नहीं बनने दिया गया। कभी डेथ प्वाइंट के नाम से कुख्यात ये स्थल अब लोगों के लिए रमणीक स्थल बन गया है।

हुआ यूं कि एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की हजारा नहर पुल से अकसर जीवन से हारे लोगों के लिए आसान ठिकाना बन गया था। लेकिन जिले की कमान संभालते ही डीएम प्रेम रंजन सिंह की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इस पुल को इस दंश से मुक्ति दिलाने की ठानी। उन्होंने कुछ ही दिनों में नहर पुल के दोनों ओर ऊंची-ऊंची जालियां लगवा दीं। इस जरा से प्रयास ने जगह को पूरी तरह बदल दिया। अब आलम ये है कि यहां पर पिछले दो वर्षों से कोई हादसा नहीं हो सका। जो जगह हर वर्ष 70 से 80 लोगों की जान की वजह बन जाती थी। पुलिस-प्रशासन को कई-कई दिन लोगों की तलाश में खपाने पड़ते थे। वहां अब लोग आते तो हैं, लेकिन नहर के धारा प्रवाह पानी को देखने।

डीएम प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जैसे ही पदभार ग्रहण किया तो सबसे पहले इसी समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए छोटे से प्रयास से बड़ा काम हो गया। नहर पुल पर जालियां लगवाई गई। अब तक किसी को आत्मघाती घटना से पहले सोचना पड़ जाता है और यही मंत्र कई जीवनों को बचाने में सहायक भी हुआ।

सुसाइड से पहले के कुछ क्षण महत्वपूर्ण होते हैं

विशेषज्ञ कहते हैं कि आत्महत्या से पहले के कुछ क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति से लगातार बात करना चाहिए। ऐसा कुछ हो कि उसका ध्यान बंट जाए। इससे घटना रुकने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। इस जाली के लगने के पीछे इसे ध्यान में रखा गया।

गेट खोलकर करते जनसुनवाई

आईएएस प्रेमरंजन सिंह ने एटा का डीएम बनने के बाद जनसुनवाई को सामान्य किया था। वे कार्यालय का गेट खोलकर बैठते है। किसी को दरवाजा बंद नहीं मिलता। शिकायत करने के लिए कोई भी बेझिझक कमरे में जा सकता है। इससे अचानक फरियादियों की संख्या बढ़ गई। एक-एक दिन में 110 से लेकर 120 फरियादी जाने लगे। फरियादी को ध्यान से सुनते हुए उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए पूरा साथ देते हैं। इससे फरियादी को अपनापन सा महसूस होता है।

