जेल सिपाहियों को अब नहीं जाना पड़ेगा लखनऊ, गोरखपुर में 9 एकड़ जमीन पर बनेगा ट्रेनिंग सेंटर
पूर्वांचल के जेल सिपाहियों को अब ट्रेनिंग के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। गोरखपुर में जेल सिपाहियों का अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जेल प्रशासन ने करीब 9 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
UP News: पूर्वी उत्तर प्रदेश के जेल सिपाहियों को अब प्रशिक्षण के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। गोरखपुर में जेल सिपाहियों का अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र (Training Centre) बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जेल प्रशासन ने करीब 9 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
गोरखपुर में बनने वाला यह जेल प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश का दूसरा प्रशिक्षण केंद्र होगा। वर्तमान में जेल विभाग का एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में संचालित है,जहां पूरे प्रदेश के जेल सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बढ़ती जरूरतों और प्रशिक्षण क्षमता पर बढ़ते दबाव को देखते हुए विभाग ने प्रदेश में दूसरा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार पूर्वी और आसपास के जिलों के जेल सिपाहियों को गोरखपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कार्मिकों का प्रशिक्षण लखनऊ केंद्र पर जारी रहेगा। जेल प्रशासन ने ट्रेनिंग सेंटर के लिए गोरखपुर में उपलब्ध अपनी जमीन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि भूमि उपलब्ध होने के कारण परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
9 एकड़ दी जाएगी जमीन
इसे लेकर जेल एके कुशवाहा का कहना है कि गोरखपुर जेल के पास जेल सिपाहियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए जेल के पास ही नौ एकड़ जमीन दी जा रही है। अभी तक जेल सिपाहियों का प्रशिक्षण लखनऊ में ही होता है। वहीं, गोरखपुर प्रशिक्षण केन्द्र बनने के बाद यूपी का यह दूसरा प्रशिक्षण केन्द्र होगा।
गोरखपुर जिला कारागार को मिली छह और बैरकें
उधर, गोरखपुर जिला कारागार को रविवार को छह और बैरकें मिली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक कार्यक्रम में अन्य परियोजनाओं के साथ ही जेल के नई बैरकों का भी लोकार्पण किया। इन छह बैरकों के मिलने से गोरखपुर जेल में बैरकों की संख्या अब 35 हो गई हैं।
11.88 करोड़ रुपये से बने नए बैरक
जिला कारागार में छह नए बैरकों के निर्माण पर करीब 11.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा वह पीएसी परिसर में 8.60 करोड़ रुपये की लागत से बने आवासों तथा चरगांवा में 4.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए साइबर थाने के भवन का भी लोकार्पण किया। वर्तमान में साइबर थाना पुलिस लाइन परिसर के एक भवन से संचालित हो रहा है। नए भवन के शुरू होने से साइबर अपराधों की जांच और संचालन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें