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सो रहे बुजुर्ग को जबड़े में दबोच ले गया बाघ, भांजे ने खींचकर छुड़ाया; लेकिन...

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, बहराइच
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कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में एक बाघ ने एक घर के बरामदे में सो रहे बुजुर्ग को मार डाला। बाघ जबड़े में दबोचकर खींचकर भागा इस बीच बुजुर्ग के भांजे ने जबड़े की खींचने की कोशिश की। पांच मिनट संघर्ष के बाद जबड़े से छुड़ा लिया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

सो रहे बुजुर्ग को जबड़े में दबोच ले गया बाघ, भांजे ने खींचकर छुड़ाया; लेकिन...

यूपी के बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मोतीपुर थाने के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा वन रेंज के ककरहा गांव के मजरे अहिरनपुरवा में शनिवार भोर में चार बजे बाघ ने एक घर के बरामदे में सो रहे बुजुर्ग को मार डाला। बाघ जबड़े में दबोचकर खींचकर भागा इस बीच बुजुर्ग के भांजे ने जबड़े की खींचने की कोशिश की। पांच मिनट संघर्ष के बाद जबड़े से छुड़ा लिया। लेकिन मेडिकल कॉलेज यहां सांस उखड़ गई। वन विभाग ने तेंदुआ का हमला कहा है वहीं भांजे ने बाघ का हमला बताया है।

जानकारी के मुताबिक 86 साल के श्रीराम यादव बरामदे में सो रहे थे। तभी बाघ ने छलांग लगाकर उनकी गर्दन जबड़े में दबोच ली और उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगा। पास में सो रहे उनके भांजे इंद्रेश यादव की आंख खुल गई। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मामा के दोनों पैर पकड़ लिए और करीब पांच मिनट तक संघर्ष करते रहे। शोर सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद जंगली जानवर श्रीराम को घायल अवस्था में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया।

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गंभीर रूप से घायल श्रीराम को पहले मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तेंदुए ने किया हमला, वन विभाग का दावा

इसे लेकर डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यह तेंदुए का हमला प्रतीत होता है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बाघ ने किसान को मार डाला, एक पैर खा गया

उधर, सीतापुर में बुधवार को एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। गर्दन पर वार कर अधेड़ को मार डाला। इसके बाद उसका एक पैर खा गया। गांव वाले खेत पहुंचे तो शव देख लोगों के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा हंगामा किया। ग्रामीणों की वन विभाग के कर्मचारियों से कहासुनी भी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही से जान गई है। मौके पर पहुंचे मिश्रिख विधायक राम कृष्ण भार्गव व डीएफओ ने पांच लाख रुपये मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। तब जाकर परिजन शांत हुए। इस दौरान करीब सात घंटे तक परिवार वालों ने हंगामा काटा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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