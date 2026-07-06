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राम मंदिर ट्रस्ट के CEO की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी, रिटायर्ड जज समेत ये तीन लोग शामिल

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में लगातार प्रशासनिक बदलाव किए जा रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो जल्द ही ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

राम मंदिर ट्रस्ट के CEO की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी, रिटायर्ड जज समेत ये तीन लोग शामिल

Ram Mandir Ayodhya: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इससे पहले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

समिति में न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े को सदस्य बनाया गया है। यह समिति नए सीईओ के चयन की प्रक्रिया पूरी कर अपनी संस्तुति ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ट्रस्ट का मानना है कि हालिया प्रशासनिक बदलावों से राम मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जाएगा।

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इसे लेकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर तीन नाम ट्रस्ट को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि चढ़ावा कथित गबन का मामला ट्रस्ट के लिए दर्द और शर्मिंदगी का विषय है। चंपत राय ने निष्पक्ष जांच के मद्देनजर नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, जिसे ट्रस्ट के संविधान के अनुसार स्वीकार किया गया।

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वस्तुओं के गायब होने के आरोपों को किया खारिज

गिरि ने दान की गई अन्य वस्तुओं के गायब होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी चढ़ावों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और सत्यापन चाहने वाले श्रद्धालुओं को इसे दिखाया जाएगा। अंतरिम महासचिव बनाए गए कृष्ण मोहन ने भरोसा दिलाया कि प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी, जिसमें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

तीन सदस्यीय टीम में कौन-कौन

न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) प्रमोद कोहली: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में जन्मे प्रमोद कोहली सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। साल 2013 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है।

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) विष्णुकांत चतुर्वेदी: भारतीय सेना में 40 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले विष्णुकांत चतुर्वेदी परिचालन और प्रशासनिक नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े।

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सुरेश हावड़े: हावड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के संचालक सुरेश हावड़े एक प्रमुख उद्योगपति और कुशल संगठनात्मक प्रशासक हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस पुरस्कार मिल चुके हैं। वह जेपीनिटी के ट्रस्टी और श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी के अध्यक्ष भी हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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