झांसी में जज और कोर्ट को धमकी भरी चिट्ठी, अलर्ट पर पुलिस; सुरक्षा बढ़ाई गई

झांसी की अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि यह चिट्ठी कोर्ट परिसर के डाकघर से ही भेजी गई है। फिलहाल इसे किसी शरारती तत्व की हरकत माना जा रहा है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। नबावाद थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी में जज और कोर्ट परिसर को धमकी भरी चिट्ठी मिली। इसे लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जज और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चिट्ठी भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह चिट्ठी न्यायालय परिसर के ही डाकघर से भेजी गई। यह किसी शरारती तत्व की हरकत लगती है। वायरल हो रही चिट्टी में जज का नाम लेते हुए लिखा गया है-‘हमारी कौम के बेगुनाह लोगों को सजा सुनाकर घर तबाह कर दिए।’ चिट्ठी में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जज को भी धमकी दी गई है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रही इस चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पत्र कोर्ट परिसर के डाकघर से ही भेजा गया प्रतीत हो रहा है। फिलहाल इसे किसी शरारती तत्व की हरकत माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। नबावाद थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पत्र भेजने वाले की पहचान और मंशा का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। एहतियातन न्यायालय परिसर और न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। पुलिस ने मीडिया से इस संबंध में भ्रामक और अपुष्ट समाचारों का प्रसारण न करने की अपील की है।